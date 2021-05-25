USD 427.58
EUR 522.12
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. ЧП в Костанае. На озере утонул школьник

ЧП в Костанае. На озере утонул школьник

56orb.ru

Сегодня после праздничной линейки погиб 15-летний учащийся школы №29. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. 

Трагедия случилась на озере «Тарелочка» в микрорайоне «Аэропорт». По данным управления здравоохранения, в 10.30 скорая помощь прибыла на место. После того, как водолазы извлекли тело, медики начали проводить реанимационные мероприятия.

«К сожалению, спасти мальчика не удалось. Предварительно, он прыгнул в воду и получил травму шеи.  В лёгких было малое количество воды», — сообщили в управлении здравоохранения.

Управление образования выражает соболезнование родным и близким.

«Просим всех родителей еще раз обратить внимание на важность обеспечения безопасности детей в период летних каникул, чтобы подобные трагедии не повторялись», — сообщили в управлении образования акимата Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Оперштаб обновил данные по заражённым COVID-19
Следующая новость

Казахстанцы смогут снимать досрочно добровольные пенсионные накопления