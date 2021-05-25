ЧП в Костанае. На озере утонул школьник

Сегодня после праздничной линейки погиб 15-летний учащийся школы №29. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

Трагедия случилась на озере «Тарелочка» в микрорайоне «Аэропорт». По данным управления здравоохранения, в 10.30 скорая помощь прибыла на место. После того, как водолазы извлекли тело, медики начали проводить реанимационные мероприятия.

«К сожалению, спасти мальчика не удалось. Предварительно, он прыгнул в воду и получил травму шеи. В лёгких было малое количество воды», — сообщили в управлении здравоохранения.

Управление образования выражает соболезнование родным и близким.

«Просим всех родителей еще раз обратить внимание на важность обеспечения безопасности детей в период летних каникул, чтобы подобные трагедии не повторялись», — сообщили в управлении образования акимата Костанайской области.

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