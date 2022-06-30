ЧП. В Костанайской области погиб водитель при столкновении самосвалов в карьере

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Происшествие случилось на предприятии в Лисаковске. Информацию о гибели мужчины в карьере подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области и на самом предприятии.
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На Аятском бокситовом руднике Краснооктябрьского бокситового рудоуправления произошло ДТП со смертельным исходом.
«При столкновении двух самосвалов один из водителей был зажат металлоконструкцией кабины. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в управлении здравоохранения области.
Как сообщается в инстаграм аккаунте предприятия, семье будет оказана помощь в организации похорон.
По данному факту начато расследование.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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