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ЧП. В Костанайской области погиб водитель при столкновении самосвалов в карьере

Кадр из видео

Происшествие случилось на предприятии в Лисаковске.  Информацию о гибели мужчины в карьере подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области и на самом предприятии.  

На Аятском бокситовом руднике Краснооктябрьского бокситового рудоуправления произошло ДТП со смертельным исходом.

«При столкновении двух самосвалов один из водителей был зажат металлоконструкцией кабины. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в управлении здравоохранения области.

Как сообщается в инстаграм аккаунте предприятия, семье будет оказана помощь в организации похорон.

По данному факту начато расследование.

 

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