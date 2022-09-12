ЧП в оружейном магазине. Как помогли семьям погибших и пострадавших, рассказали в акимате Костаная

Всего в фонд «Suiіkti Qostanai» от неравнодушных костанайцев и бизнесменов поступило без малого пять миллионов тенге.

Их распределением занималась комиссия, в состав которой вошли депутаты, представители НПО и общественники. Это позволило обеспечить прозрачность. Напомним, трагедия, унесшая жизни четырех людей, произошла в оружейном магазине в Костанае 3 сентября. В результате происшествия пострадали 7 работников магазина, из них трое госпитализированы с ожогами, сгорели четыре частных дома. Частично повреждено 6 автотранспортных средств, а также нанесен ущерб 6 субъектам бизнеса. Пожар признан техногенным. Сейчас устанавливается виновный. В связи с этим, возмещение ущерба за счет средств бюджета не представляется возможным. Однако, чтобы не оставить людей один на один с бедой, местные власти оказывают людям помощь.

«За счет спонсорских средств четырем семьям, воспитывающим детей школьного возраста, оказана помощь на сумму более 1 миллиона тенге. Для детей организовано бесплатное горячее питание. Закуплена школьная форма и принадлежности. Решается вопрос по выплате 50 тысяч тенге на каждого ребенка за счет средств фонда «Всеобуча». Это уже отдел образования дает такую информацию. Кроме того, семьям погибших и пострадавших оказана помощь по одному миллиону тенге из областного фонда «Қайырымдылық KZ». Это четыре семьи, где есть погибшие и четыре семьи, где сгорели дома, то есть восемь», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Семьям погибших в результате пожара в Костанае на проспекте Назарабаева выплатили по 300 тысяч тенге из фонда «Suiіkti Qostanai». Также помощь в размере 888 тысяч тенге получили и четыре семьи, которые остались в результате этой трагедии без жилья.

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