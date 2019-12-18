ЧП в Торгае прокомментировали врачи

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, в Жангельдинскую районную больницу в следствии возгорания жилого дома около 21.00 поступили пострадавшие с ожогами различной локализации. Среди поступивших трое детей возрастом (10, 8 и 5 лет) состояние их расценено, как средней степени тяжести площадь ожогового поражения составил от 10 до 40% тела и двое взрослых (женщина — 22 года и мужчина — 34 года) площадь ожогового поражения составил от 60 до 70% тела, у мужчины поражение верхних дыхательных путей.

Приказом руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области создан штаб в связи с чрезвычайным происшествием в Жангельдинском районе, в состав которого вошли заместители управления здравоохранения, главные врачи областной станции скорой медицинской помощи, врачи областной и областной детской больниц, областных, подключились региональные травматолог и реаниматолог.

«В условиях Жангельдинской районной больницы пострадавшим в пожаре оказана первая медицинская помощь. Учитывая количество пострадавших и тяжесть полученных ожогов сформированы врачебные и фельдшерские бригады из Аркалыка и Амангельдинского района которые были направлены в Жангельдинский район с целью укрепления медицинского состава для оказания первой медицинской помощи. Из города Аркалык на спецавтотранспорте направлена бригада в составе врача реаниматолога и травматолога. В ночь 16 декабря четверо пострадавших силами сформированных бригад транспортированы в региональную городскую больницу города Аркалык», — сообщили в управлении здравоохранения.

Вечером 16 декабря воздушным бортом по линии областной санитарной авиации транспортировали двоих пострадавших в Костанайскую областную больницу.

«С согласования вице-министра министерства здравоохранения принято решение о переводе пострадавших в специализированные отделения городских больниц Нур-Султана. В 02.30 вышеперечисленные пациенты переведены воздушным транспортом по линии республиканской санитарной авиации в город Нур-Султан. Вторым этапом 17.12.19 года по линии областной санитарной авиации воздушным и наземным транспортом доставлены двое пациентов в Костанайскую областную больницу и областную детскую больницу. Ночью 18 декабря воздушным бортом республиканской санитарной авиации пострадавшие переведены также в 1-ую городскую и 2-ую городскую детскую больницы города Нур-Султан. На утро 18 декабря пострадавшие в следствии пожара в селе Торгай находятся на стационарном лечении в городских больницах г.Нур-Султан», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, взрыв прогремел в доме 15 декабря. Погибли четверо человек, из них двое младенцев.