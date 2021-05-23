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Чрезвычайная пожарная опасность. Костанайцев предупредили о сильной жаре

liter.kz

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара.

Также в Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По данным синоптиков ожидается температура ночью +21, днем +35+37 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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