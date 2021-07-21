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Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Костанайской области

Фото alau.kz

 В Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается шквал.

Днем в Костанайской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

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На большей части Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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