Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Костанайской области

Фото alau.kz
В Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается шквал.
Днем в Костанайской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.
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На большей части Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области