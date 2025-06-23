Положения документа напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан. На сегодняшнем заседании Председатель Сената Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения Кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, которые не по всем позициям закона были согласны с Правительством. Об этом сообщает пресс-служба Сената.
Также было отмечено, что серьезные дискуссии в Палате состоялись по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективность предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения. Комитетами Сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами проведена очень интенсивная и напряженная работа над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.
Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и «поправок», призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений Кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.
Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав Кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей.
В частности:
- Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;
- Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);
- Освобождены от НДС операции с платёжными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчётах;
- Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолёты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;
- Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;
- Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;
- Введён механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;
- Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;
- Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;
- Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;
- Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом;
С этими и другими поправками Кодекс и сопутствующий закон возвращены в Мажилис.
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