Положения документа напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан. На сегодняшнем заседании Председатель Сената Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения Кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, которые не по всем позициям закона были согласны с Правительством. Об этом сообщает пресс-служба Сената.

Также было отмечено, что серьезные дискуссии в Палате состоялись по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективность предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения. Комитетами Сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами проведена очень интенсивная и напряженная работа над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.

Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и «поправок», призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений Кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.

Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав Кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей.

В частности:

Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств : доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;

налогообложения : доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%; Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);

для граждан, получающих дивиденды от сделок (наравне с МФЦА); Освобождены от НДС операции с платёжными карточками , чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчётах;

, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчётах; Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолёты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны . Плательщиками станут только физические лица;

(автомобили, суда, самолёты) будет взиматься не только при импорте, но и . Плательщиками станут только физические лица; Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями , во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;

, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ; Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года ;

; Введён механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;

в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю; Обороты предприятий , где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС ;

, где работают (не менее 10 сотрудников), ; Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий ;

; Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;

для объектов жизнеобеспечения; Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом;

С этими и другими поправками Кодекс и сопутствующий закон возвращены в Мажилис.

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