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Чрезвычайно важный закон. Сенаторы внесли поправки в Налоговый кодекс

— Сегодня, 13:28
Изображение для новости: Чрезвычайно важный закон. Сенаторы внесли поправки в Налоговый кодекс

pixabay.com

Положения документа напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан. На сегодняшнем заседании Председатель Сената Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения Кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, которые не по всем позициям закона были согласны с Правительством. Об этом сообщает пресс-служба Сената. 

Также было отмечено, что серьезные дискуссии в Палате состоялись по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективность предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения. Комитетами Сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами проведена очень интенсивная и напряженная работа над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.

Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и «поправок», призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений Кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.

Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав Кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей.

В частности:

  • Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;
  • Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);
  • Освобождены от НДС операции с платёжными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчётах;
  • Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолёты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;
  • Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;
  • Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;
  • Введён механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;
  • Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;
  • Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;
  • Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;
  • Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом;

С этими и другими поправками Кодекс и сопутствующий закон возвращены в Мажилис.



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