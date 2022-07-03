Чрезвычайное положение введено в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц, передает Zakon.kz.
Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года, – говорится в сообщении пресс-службы президента.
В период ЧП будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.
Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардией Рустам Джураев.
Въезд и выезд из страны будут ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.
1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.
Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.
Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления.
Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.
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