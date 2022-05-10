ЧС городского масштаба. В акимате Костаная встретились с пострадавшими в результате пожара

Сегодня проведена встреча с пострадавшими от пожара жителями по улице Набережной. Участие прииняли первый заместители акима области, акима города, руководители УЧС, полиция и ответственные госорганы.

В результате пожара предварительно огнем было уничтожено 12 жилых домов, хозяйственные постройки, 3 легковых авто и один грузовой. Данный случай признан ЧС городского масштаба.

На данный момент проведено заседание городского штаба по ликвидации ЧС, также городской комиссии по ЧС. Государственным органам даны соответствующие поручения по организации оперативной работы по оказанию помощи пострадавшим гражданам.

С сегодняшнего дня начала работу оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов по определению стоимости имущества, уничтоженной в результате пожара. Дано поручение в кратчайшие сроки предоставить заключение.

По предварительным данным пострадало 13 семей, в них воспитываются 13 несовершеннолетних детей, из них 7 школьников. Для временного размещения людей с организацией питания подготовлен профилакторий «Дружба». 9 мая туда были заселены 5 человек, дополнительно направляются семьи по факту обращения в городской штаб.

Юридической службой, отделом земельных отношений, архитектуры начата работа по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, управлению по ЧС дано задание предоставить все необходимые справки для оперативного решения вопроса.

По всем возникающим вопросам пострадавшие могут обратиться в Ситуационный центр iKomek по номеру 109.

Работа оперативного штаба по ликвидации ЧС находится на постоянном контроле акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова А.Б.

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