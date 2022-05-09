Уничтожено 11 домов, автомобили, жильцов разместили в спецпункте — ДЧС Костанайской области

Информация по факту пожара в жилом секторе по улице Набережная в Костанае.

9 мая в 17:23 на окраине Костаная произошло загорание камыша вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на близ расположенные жилые дома и надворные постройки частного сектора по ул. Набережная.

Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Огнем был уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля (из них 1 грузовой), 2 жилых дома частично повреждены пожаром, общая площадь строений составило 1000 кв.м. (площадь по горению камыша около 1,5 га).

Тушение пожара затруднялось из-за порвыистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу.

Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по ул. Набережная в количестве в количестве 25 чел (из них 5 детей).

Акиматом г. Костанай для расселения жильцов подготовлен один пункт временного размещения в профилактории «Дружба», (20 койко мест, с организацией питания).

Пожар локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24. В тушении было задействовано сил и средств: ДЧС (14 ед. техники и 85 чел личного состава), организован подвоз воды коммунальными службами г. Костанай (6 ед. техники и 9 чел.). АО «КТЖ (1 ед. и 3 чел).

Причина и ущерб устанавливается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.