ЧС местного масштаба. Архимед Мухамбетов посетил школу, где временно проживают эвакуированные жители

На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области.
С резерва акимата области направлено средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питания Эвакуировано 1800 человек. В школах живут около 200 человек. Многие вернулись к своим домам, удостоверившись о безопасности, остальные уехали к родственникам.
Пострадало 108 строение, из них 98 домов полностью сгорели.
Как проинформировал глава региона, у пострадавших есть выбор на строительство нового дома или получить компенсацию. Строительство домов реализуется за короткие сроки.
Сейчас главная задача — полностью локализовать пожар. Крупные предприятия и малый бизнес не отстают в стороне и всячески помогают пострадавшим.
В ближайшие дни общественность планирует открыть фонд, где все неравнодушные граждане могут оказывать поддержку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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