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ЧС в Костанайской области: Как это было. Видео без комментариев

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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