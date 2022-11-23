Что будет, если каждый день пить чай с лимоном: знать полезно каждому

Чай с лимоном может принести большую пользу организму, но злоупотреблять этим напитком не стоит.

Почему не стоит часто пить чай с лимоном

Во-первых, употребление большого количества чая с лимоном негативно влияет на зубную эмаль. Можно испортить цвет зубов.

Во-вторых, не стоит ежедневно пить чай с лимоном людям, склонным к аллергии, могут появиться покраснения и высыпания.

По словам врача-терапевта Гаухар Алиповой, чай с лимоном по праву называют напитком здоровья. Плоды цитрусовых содержат аскорбиновую кислоту, поэтому чай с лимоном обогащен витамином С, который играет важную роль в организме человека.

«Витамин С полезен для костей и сухожилий, при болезнях дыхательных путей, способствует обновлению клеток кожи, приводит к их эластичности иупругости. Зеленый чай вместе с лимоном приобретает антиоксидантные свойства, что повышает иммунитет человека», – добавила эксперт.

Как отметила терапевт, чай с лимоном может оказать и негативное воздействие, если употреблять его в больших количествах ежедневно.

В первую очередь чай с лимоном противопоказан тем, кто имеет аллергические реакции на цитрусовые и страдает повышенной кислотностью желудочного сока, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, язвенной болезнью, гастритом. Если продолжать пить чай с лимоном сверх меры, то это может навредить здоровью.

Ранее врач-гастроэнтеролог высшей категории Раушан Сыздыкова рассказала, что в шиповнике в 22 раза больше витамина С, чем в лимоне.

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