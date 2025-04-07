Вопрос введения НДС на мобильные переводы в Казахстане продолжает оставаться в центре внимания и вызывать активные обсуждения среди граждан. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался по этому поводу, подчеркнув, что обложение налогом финансовых услуг, включая переводы с карты на карту, может повлечь за собой негативные последствия для населения.
Асхат Аймагамбетов опубликовал пояснение.
«Многие не знают, но в большинстве стран НДС на финансовые услуги не взимается — и не случайно. У нас пока тоже так. Если ввести НДС на банковские переводы, карточки, пенсионные операции — это приведёт к удорожанию базовых сервисов для всех. Сейчас ты переводишь деньги, например, с Халық банка в Kaspi — платишь, скажем, 200 тенге комиссии. Если ввести НДС — может добавиться до 32 тенге. Комиссии вырастут, особенно по массовым переводам. Могут пострадать: пенсионеры, студенты, родители, малый бизнес», — пояснил депутат.
Депутаты предлагают адресный, дифференцированный подход.
Поэтому, при этом мы предлагаем:
– повысить налоги на букмекерские конторы и казино,
– ввести акцизы на трансжиры,
– увеличить КПН для банков и отменить необоснованные льготы для крупных компаний.
«Речь не о том, чтобы освободить “всех от всего”. Речь — о разумной, справедливой и сбалансированной налоговой политике как требует Глава государства. Обсуждение продолжается. Поправок очень много — по порогу для постановки на учёт НДС, по ставкам КПН, по разным отраслям. Конечно, каждый видит то, что его задевает лично — и об этом мы тоже будем подробно писать. Надеемся, что эти предложения будут поддержаны — как на рабочей группе, так и на пленарном заседании», — отметил Асхат Аймагамбетов.
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