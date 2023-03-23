Что будет с аквапарком в Костанае?

О принятом решении сообщает управления строительства Костанайской области.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Запланирована реконструкция аквапарка «Осьминог» в Костанае.

«Сейчас разра­батывают эскизные и бюджетно-инвестиционные проекты. Просчитывают возможность реконструк­ции и ее масштаб. Мы обязательно сообщим, как только все будет готово», — сообщила заместитель руководителя областного управления спорта Елена Киреева.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.