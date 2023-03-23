Что будет с аквапарком в Костанае?

О принятом решении сообщает управления строительства Костанайской области.
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Запланирована реконструкция аквапарка «Осьминог» в Костанае.
«Сейчас разрабатывают эскизные и бюджетно-инвестиционные проекты. Просчитывают возможность реконструкции и ее масштаб. Мы обязательно сообщим, как только все будет готово», — сообщила заместитель руководителя областного управления спорта Елена Киреева.