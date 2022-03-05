Что будет с ценами на авто в Казахстане — мнение экспертов

Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков, передает Tengrinews.kz.
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По словам Анар Макашевой, всего в Казахстане представлены 25 автомобильных брендов. Их в автосалоны поставляют дистрибьюторы, работающие напрямую с производителями или через российские офисы. Вице-президент АКАБ отметила, что в салонах на сегодня не наблюдается дефицита: можно пойти в любой из них и купить себе машину.
«До ноября прошлого года был дефицит, и он связан с ограничениями, вызванными пандемией. Тогда комплектующие с завода-изготовителя было сложно получить, потому что в этих странах были карантинные ограничения. Либо возникали трудности с поставкой через страны, где также были эти ограничения. Но с декабря ситуация наладилась: у кого-то в логистической цепочке сменился поставщик, и они стали ввозить не через Китай, а через Россию.
Сейчас можно пойти в любой автосалон и купить машину. Единственное, сейчас люди из-за ажиотажа быстро и много покупают. Поэтому некоторые модели, комплектации и цвета авто, которые пользуются хорошим спросом, заканчиваются очень быстро», — сказала она.
«Они еще не корректировали цены, потому что закупили машины раньше. Все, что было растаможено раньше, отпускается по старой цене. Но некоторые автосалоны уже поменяли, и я не знаю, связано это с курсом доллара или с чем-то другим. Например, автосалон Nissan, который получает автомобили из России, изменил ценники на 1,5 миллиона тенге в сторону увеличения.
Помимо Nissan, из России поставляются Jaguar и Land Rover. Бренды Volkswagen уже объявили, что остановят производство в России. Haval пока не говорили, что есть проблема. По Toyota почти все модели поставляются к нам из Японии, только Camry производится в России», — сообщила вице-президент АКАБ.
Отметим, что в прошлом году почти каждый четвертый автомобиль, проданный в Казахстане, был произведен на российских автозаводах.
«Сейчас наши дистрибьюторы рассматривают другие пути поставок на случай, если будут ограничения в российских портах. Они переориентируются на другую логистическую цепочку. Найти такую и договориться несложно, люди в этой сфере профессионалы, и там все четко налажено, это можно сделать быстро.
Но в целом ситуация в Украине и санкции Запада негативно отразятся на экономике Казахстана. Сложно будет всем, но автомобильной отрасли будет намного сложнее. Потому что машина не является обязательной покупкой, люди приобретают ее раз в пять лет. А сейчас они и вовсе могут отложить эту затею, потому что это не товар первой необходимости. Поэтому продажи могут упасть», — прогнозирует она.
Как сообщила Макашева, новые партии машин будут завозиться в Казахстан по прежним ценам, но в иностранной валюте.
«Просто покупатель будет платить по тому курсу, который будет в день оплаты. Но последние события в мире скажутся на покупательной способности: возможно, многие отложат приобретение автомобиля. Однако некоторые, кто до этого откладывал с покупкой, сейчас идут в автосалон и просят предоставить им варианты», — подытожила она.
На сегодня популярными среди казахстанцев брендами авто остаются Hyundai, Toyota и Chevrolet. По данным компании Astana Motors, брендодержатели официально еще не заявляли об ограничении поставок автомобилей в Казахстан.
«Из-за слабеющего тенге импортные авто в Казахстане могут подорожать настолько же, насколько вырастет американская валюта. Для производства авто на отечественном заводе Hyundai Trans Kazakhstan мы имеем запас комплектующих. Запаса хватит на несколько месяцев. В зависимости от курса тенге также ожидается изменение цен на машины казахстанского производства в будущем», — заявили в пресс-службе компании.
Эксперт Эдуард Эдоков считает, что на первичном рынке авто цены в скором времени будут расти из-за сложной геополитической ситуации.
«Цены на автомобили однозначно будут расти, как бы печально это ни звучало. Но для нас это не новость, потому что машины дорожают не первый год. В прошлом причиной была пандемия, логистика, рост цен на металлы и так далее. Все эти факторы учитывались, и на этот раз прогнозировалось повышение цен на 10-20 процентов. Сейчас из-за сложной геополитической ситуации на этот базовый прогноз наложится все, что связано с войной между Россией и Украиной.
Потому что большое количество автомобилей у нас шли через Россию, в том числе и Lada. А производитель этой марки уже заявил об увеличении цен на 20 процентов. Но я думаю, что это не предел, потому что давление на Россию усиливается: это девальвация рубля, дефицит компонентов и так далее. Все это будет толкать цены вверх», — пояснил он.
По словам председателя НОС, некоторые европейские бренды авто доставлялись в Казахстан через крупные консолидированные заказы, которые шли через Россию.
«Часть этого заказа уходила в Казахстан. Сейчас этот поток практически полностью прекратился, соответственно, это вызовет дефицит автомобилей. А дефицит, как известно, вызывает рост цен. Сейчас логистическая цепочка у нас поломалась, поэтому нам нужно самим делать заказы у европейских брендов и думать, каким образом эти автомобили будут доставляться в Казахстан в обход России. Пока никто не знает, какая это будет цепочка. Но новая логистика подорожает, и это тоже отразится на ценах на машины. Поэтому если у кого-то есть возможность купить авто по той цене, которая сейчас есть, то лучше не откладывать. Потому что через неделю-две или месяц цены будут расти», — подчеркнул Эдоков.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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