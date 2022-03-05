Что будет с ценами на авто в Казахстане — мнение экспертов

Эксперты высказались о ситуации на автомобильном рынке Казахстана на фоне последних геополитических событий в мире. Своим мнением поделились вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева и председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков, передает Tengrinews.kz.

По словам Анар Макашевой, всего в Казахстане представлены 25 автомобильных брендов. Их в автосалоны поставляют дистрибьюторы, работающие напрямую с производителями или через российские офисы. Вице-президент АКАБ отметила, что в салонах на сегодня не наблюдается дефицита: можно пойти в любой из них и купить себе машину.

«До ноября прошлого года был дефицит, и он связан с ограничениями, вызванными пандемией. Тогда комплектующие с завода-изготовителя было сложно получить, потому что в этих странах были карантинные ограничения. Либо возникали трудности с поставкой через страны, где также были эти ограничения. Но с декабря ситуация наладилась: у кого-то в логистической цепочке сменился поставщик, и они стали ввозить не через Китай, а через Россию. Сейчас можно пойти в любой автосалон и купить машину. Единственное, сейчас люди из-за ажиотажа быстро и много покупают. Поэтому некоторые модели, комплектации и цвета авто, которые пользуются хорошим спросом, заканчиваются очень быстро», — сказала она.

Макашева заявила, что почти во всех автосалонах ценники на машины все еще остаются прежними.

«Они еще не корректировали цены, потому что закупили машины раньше. Все, что было растаможено раньше, отпускается по старой цене. Но некоторые автосалоны уже поменяли, и я не знаю, связано это с курсом доллара или с чем-то другим. Например, автосалон Nissan, который получает автомобили из России, изменил ценники на 1,5 миллиона тенге в сторону увеличения. Помимо Nissan, из России поставляются Jaguar и Land Rover. Бренды Volkswagen уже объявили, что остановят производство в России. Haval пока не говорили, что есть проблема. По Toyota почти все модели поставляются к нам из Японии, только Camry производится в России», — сообщила вице-президент АКАБ.

Отметим, что в прошлом году почти каждый четвертый автомобиль, проданный в Казахстане, был произведен на российских автозаводах.

«Сейчас наши дистрибьюторы рассматривают другие пути поставок на случай, если будут ограничения в российских портах. Они переориентируются на другую логистическую цепочку. Найти такую и договориться несложно, люди в этой сфере профессионалы, и там все четко налажено, это можно сделать быстро. Но в целом ситуация в Украине и санкции Запада негативно отразятся на экономике Казахстана. Сложно будет всем, но автомобильной отрасли будет намного сложнее. Потому что машина не является обязательной покупкой, люди приобретают ее раз в пять лет. А сейчас они и вовсе могут отложить эту затею, потому что это не товар первой необходимости. Поэтому продажи могут упасть», — прогнозирует она.

Как сообщила Макашева, новые партии машин будут завозиться в Казахстан по прежним ценам, но в иностранной валюте.

«Просто покупатель будет платить по тому курсу, который будет в день оплаты. Но последние события в мире скажутся на покупательной способности: возможно, многие отложат приобретение автомобиля. Однако некоторые, кто до этого откладывал с покупкой, сейчас идут в автосалон и просят предоставить им варианты», — подытожила она.

На сегодня популярными среди казахстанцев брендами авто остаются Hyundai, Toyota и Chevrolet. По данным компании Astana Motors, брендодержатели официально еще не заявляли об ограничении поставок автомобилей в Казахстан.

«Из-за слабеющего тенге импортные авто в Казахстане могут подорожать настолько же, насколько вырастет американская валюта. Для производства авто на отечественном заводе Hyundai Trans Kazakhstan мы имеем запас комплектующих. Запаса хватит на несколько месяцев. В зависимости от курса тенге также ожидается изменение цен на машины казахстанского производства в будущем», — заявили в пресс-службе компании.

Эксперт Эдуард Эдоков считает, что на первичном рынке авто цены в скором времени будут расти из-за сложной геополитической ситуации.

«Цены на автомобили однозначно будут расти, как бы печально это ни звучало. Но для нас это не новость, потому что машины дорожают не первый год. В прошлом причиной была пандемия, логистика, рост цен на металлы и так далее. Все эти факторы учитывались, и на этот раз прогнозировалось повышение цен на 10-20 процентов. Сейчас из-за сложной геополитической ситуации на этот базовый прогноз наложится все, что связано с войной между Россией и Украиной. Потому что большое количество автомобилей у нас шли через Россию, в том числе и Lada. А производитель этой марки уже заявил об увеличении цен на 20 процентов. Но я думаю, что это не предел, потому что давление на Россию усиливается: это девальвация рубля, дефицит компонентов и так далее. Все это будет толкать цены вверх», — пояснил он.

По словам председателя НОС, некоторые европейские бренды авто доставлялись в Казахстан через крупные консолидированные заказы, которые шли через Россию.

«Часть этого заказа уходила в Казахстан. Сейчас этот поток практически полностью прекратился, соответственно, это вызовет дефицит автомобилей. А дефицит, как известно, вызывает рост цен. Сейчас логистическая цепочка у нас поломалась, поэтому нам нужно самим делать заказы у европейских брендов и думать, каким образом эти автомобили будут доставляться в Казахстан в обход России. Пока никто не знает, какая это будет цепочка. Но новая логистика подорожает, и это тоже отразится на ценах на машины. Поэтому если у кого-то есть возможность купить авто по той цене, которая сейчас есть, то лучше не откладывать. Потому что через неделю-две или месяц цены будут расти», — подчеркнул Эдоков.

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