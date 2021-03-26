Что будет с ценами на квартиры в Казахстане — мнения экспертов

Стоит ли казахстанцам проводить сделки с недвижимостью сейчас, ответили советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко и аналитик инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев, передает Tengrinews.kz.

Цены на недвижимость в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Это любимый вопрос многих, однако для недвижимости цена квадратного метра в любом городе зависит от многочисленных факторов, говорит Нина Лукьяненко. Все зависит от расположения, инфраструктуры, года постройки, качества ремонта. Поэтому в каждом городе будут абсолютно разные цены на недвижимость.

«Нур-Султан и Алматы — это города, которые являются центрами экономических интересов наших граждан, потому цены на квартиры в них однозначно выше, чем по другим регионам страны», — сказала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана.

Оправданны ли цены на жилье в данный момент

«Это постоянно обсуждаемый вопрос. Я, как действующий риелтор, если честно, устала от него. Поймите, нам могут нравиться цены или не нравиться, мы можем считать их завышенными. Это обычная история: покупатель желает, чтобы они были ниже или крайне заниженными, продавец всегда хочет продать дороже, но есть закон рынка, его никто не сможет отменить. Цена складывается под воздействием спроса и предложения. Если сделки по этим ценам происходят, то это и есть справедливая цена», — добавила Нина Лукьяненко.

Она отметила, что на данный момент рынок спроса подогрет дополнительными деньгами из ЕНПФ, поэтому цены поползли вверх.

«Это объективная составляющая рынка. О каком искусственном буме речь? Кто может искусственно заставить кого-то купить квартиру? Рост числа сделок в феврале по сравнению с январем составил 90,5 процента. Это уже свершившийся факт. На данный момент наблюдается ажиотажный спрос на покупку квартир. Пройдет какое-то время, и эта ситуация изменится. Причина проста, к сожалению: недоверие к государству. Люди боятся, что сегодня им дали возможность воспользоваться пенсионными деньгами, а завтра это сделать не получится по каким-либо причинам», — добавила специалист.

Эксперт считает, что в скором времени ситуация может измениться.

«Март уже не покажет такого огромного бума, и по количеству сделок будет небольшой откат», — отметила она.

По ее мнению, со временем все успокоится и рынок придет к равновесному положению.

«В марте число сделок будет сдерживаться аппетитами продавцов, которые, читая прессу и яркие заголовки о росте цен, стали поднимать цены своих объявлений», — добавила Нина Лукьяненко.

«Когда цена на пике, бесспорно, выгодно продавать. Но помните, что и для покупателей в конкретные периоды времени есть некие преференции, подумав о которых стоит ими воспользоваться и поспешить за покупкой. К примеру, варианты доступной ипотеки или выгодные рассрочки от застройщика, ну, или вариант использовать свои накопления, которые ранее можно было видеть в виде цифр, а теперь превратить в квадратные метры», — подчеркнула она.

По мнению советника президента Объединенной ассоциации риелторов, выгодно покупать ту недвижимость, которая более всего подходит по параметрам покупателям, а также по финансовым возможностям или жизненным ситуациям.

«Цены растут и опускаться не собираются»

Как считает аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев, цены на квартиры сейчас высокие, потому что 99 процентов их куплено в ипотеку.

«У нас государство несколько лет вмешивалось в рынок. По последним отчетам Нацбанка, уровень государственного участия в ипотеке — 99 процентов. Таким образом, у нас все жилье куплено либо по льготным программам, либо по другим, где субсидируется ставка. И это уже не первый год, что соответственно взвинчивает цены. В этом году это изъятие денег из ЕНПФ, которое также взвинчивает цены. Мы видим, что цены растут и опускаться еще не собираются, потому что в ЕНПФ еще есть деньги, пока забрали 750 миллиардов тенге при общем объеме доступных денег в 2,5 триллиона тенге», — сказал Чеботарев.

Рынок расширяется льготными предложениями

Аналитик отмечает, что льготные программы «не собираются сворачивать, а, наоборот, расширяют рынок льготными предложениями. Поэтому, как считает Андрей Чеботарев, «предпосылок для падения цен сейчас нет«.

«Искусственного бума нет. Люди действительно хотят покупать, государство дает такие условия для покупки одной рукой, другой рукой государство должно было бы сдерживать рост на свободном рынке», — добавил эксперт.

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