Что будет с ценами на мясо в Казахстане – прогноз

Оптовые цены на мясо могут снизиться в ближайшее время. Такой прогноз LS озвучил член Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев.

По его словам, с августа по октябрь начнется период забоя скота. Тогда оптовые цены подешевеют примерно на 100-200 тенге. На данный момент говядина стоит от 1,8 тыс. тенге до 2,1 тыс. тенге за кг в зависимости от региона.

«С начала года мясо подорожало примерно на 5-6%. К декабрю ожидается рост примерно на уровень инфляции, или на 100 тенге от текущих показателей. Пока нет предпосылок для резкого роста стоимости на оптовую продукцию, так как в этом году неплохие осадки, и цены на корм нормальные», – уточнил Бактибаев.

Представитель союза отметил, что на розничную стоимость влияют посредники. При этом меры государства, по его словам, не сильно исправляют ситуацию. Напротив, по мнению эксперта, в отношении фермеров наблюдается негативный эффект.

«Государство старается регулировать только организованные хозяйства, а не цепочку посредников. Чтобы решать проблему, нужно вкладывать деньги, открывать фермерские рынки, строить цепочки поставок. Не заниматься только оптово-распределительными центрами, а создавать возможность фермером поставлять продукцию напрямую на прилавки. Такое за неделю не решается, нужно два-три года», – высказался Бактибаев.

Собеседник LS добавил, что проект по прямым поставкам в Нур-Султане застопорился: есть павильон, продажи, но объемы маленькие.

«Мы видим потенциал в интернет-торговле, но нужны те, кто займется созданием маркетплейсов для фермеров», – заключил эксперт.

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