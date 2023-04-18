Что будет с ценами на продукты после подорожания бензина. Мнения экспертов

Казахстанские экономисты рассказали, насколько цены на продукты зависят от цены на топливо и как в реальности могут измениться стоимость продуктов питания и уровень инфляции в стране, передает Tengrinews.kz.

Подъем цен на топливо стал свершившимся фактом. Цены на бензин АИ-92 выросли на 10 процентов, до 205 тенге, а цены на дизельное топливо — сразу на 30 процентов, до 295 тенге.

Казахстанский экономист Андрей Чеботарев отметил, что топливо как энергоноситель всегда является основополагающим проинфляционным фактором, когда растет цена на него. Доля от расходов на топливо есть в каждом товаре и услуге, но она сильно разнится в зависимости от сферы. К примеру, в стоимости услуг логистики состав цены на топливо значительно больше. При этом в производстве хлеба его намного меньше и остаются только расходы на логистику по доставке готового продукта. В итоге в том же хлебе доля расходов на топливо от цены составляет от 1 до 1,5 процента. В зависимости от товара составляющая топлива может быть от менее 1 до 5-7 процентов. Для сельхозтоваров важны расходы на дизельное топливо в посевной и уборочный период. Однако частично это покрывается квотами для сельхозпроизводителей от государства. То есть дизельное топливо будет расти для всех, но для фермеров будут целевые субсидии.

По мнению экономиста, главным итогом повышения стоимости топлива на 20 процентов станет замедление падения уровня инфляции, который наблюдался последние месяцы. К примеру, если в феврале инфляция составляла 21,3 процента, то уже в марте она опустилась до 18,1. Чеботарев считает, что инфляция будет падать, но не такими быстрыми темпами, как было бы в случае сохранения цен на бензин и дизель.

«Цены будут расти, но не так быстро, как росли в прошлом году, поскольку общие инфляционные процессы замедляются и сейчас, если так можно выразиться, неплохой момент для поднятия цен на топливо. Если бы это произошло в прошлом году, мы бы могли получить огромную инфляцию. Я считаю, что откладывать эту реформу было невозможно, иначе мы столкнулись бы с еще большим дефицитом топлива. Теневые продажи и вывоз его заграницу росли. Без повышения цен мы рано или поздно превратились бы в Венесуэлу, где бензин стоит всего 2 цента, но купить его можно раз в неделю по 10 литров и только в столице. Подорожание топлива не может не произойти, к сожалению, поскольку это требование рынка. Сейчас топливо, цена которого регулируется, продается дешевле себестоимости. Чтобы преодолеть дефицит, необходимо было хоть немного приблизить его к рыночной цене», — добавил экономист.

Чеботарев считает, что сдерживать цены не стоило, так как нигде в мире это не получалось. Если цены строго регулируются государством, то товар просто пропадает из наличия и становится дефицитным, продается нелегально. По мнению экономиста, нужно не регулировать цены, а повышать уровень дохода населения. Регуляция не помогала никогда, нигде и никому. Вместо регуляции цен правительство должно задуматься о мерах повышения дохода граждан. Тогда граждане смогут лучше обслуживать те цены, которые растут по всему миру.

Руководитель «Национальной Лиги Потребителей» Светлана Романовская согласна с мнением экономиста, что составляющая топлива в ценообразовании на продовольственные товары не столь велика, однако она опасается, что предприниматели могут использовать рост цен на бензин и дизель лишь как формальный повод, чтобы увеличить свою прибыль в нестабильный период и повысить цены на продукты питания и товары народного потребления. Такое, по ее словам, происходило из года в год, когда осенью и весной цены на дизельное топливо из-за высокого спроса повышались, цены на продукты также увеличивались и после завершения полевых работ их уже не опускали.

Директор консалтинговой компании, экономист Марат Каирленов имеет другое мнение относительно влияния роста цен на топливо на инфляцию. По его словам, несколько лет назад была проведена оценка влияния топлива на рост цен и было выявлено, что рост стоимости топлива на 1 процент приводит к приросту инфляции на 0,2 процента. При 20-процентном росте стоит ожидать, что инфляция может возрасти на 4 процента. Однако, по словам экономиста, за последние годы ситуация могла измениться и влияние на инфляцию может быть еще выше.

«Сложно отметить, учло это правительство или нет. Они говорят, что пытались просчитать последствия, но насколько адекватно, вопрос. К примеру, нам заявляют, что сделаны послабления для аграриев на посевной период весны. Однако летом тоже будет посевная, а в южных регионах будут собирать первый урожай, а в северных регионах начнут заготавливать сено. Как там будет решаться вопрос с топливом и что будет осенью, когда начнется массовый сбор урожая, непонятно. Очевидно, влияние на инфляцию может не ограничиться четырьмя процентами. Кроме того, даже после этого повышения правительству не удалось достичь паритета по ценам даже с Россией. Остается риск, что цены на топливо придется повышать еще выше и поставщики и производители товаров могут учесть это и заложить в цену такие риски дальнейшего удорожания логистики», — считает экономист.

Экономист Петр Своик отметил, что доля цены на топливо в итоговой цене продукта может сильно зависеть от самого продукта. Однако, по грубым прикидкам экономиста, в среднем она составляет всего одну сотую часть от его розничной стоимости. Таким образом, подъем цен на бензин на 10 процентов должен привести к росту цен на продукты всего на 0,1 процента, а если считать от дизеля, то на 0,3 процента. По такой же схеме можно рассчитать и насколько повышение цен на топливо реально отразится на семейном бюджете казахстанцев. Как отмечает Своик, в среднем на покупку бензина может уходить около пяти процентов семейного бюджета. Получается, что при росте цены на 10 процентов нагрузка на бюджет увеличится всего на 0,5 процента.

Напомним, 12 апреля 2023 года в Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо.

«Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка», — сообщили ранее в Минэнерго.

С принятием приказа предельные цены на ГСМ составляют:

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 — до 205 тенге за литр;

на дизельное топливо — до 295 тенге за литр.

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