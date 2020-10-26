Что будет с ценами на продукты при второй волне коронавируса, рассказал министр

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, будут ли вводить предельные цены на продукты питания во время новой волны коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Планируется ли вводить предельные цены на продукты осенью в связи с ожидаемой второй волной коронавируса?» — прозвучал вопрос от журналиста на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министр подтвердил, что во время первой волны инфекции действительно произошли изменения в ценах на продукты питания. Частично это связано с закрытием границ и другими карантинными мерами.

«В этом году во время первой волны наблюдали ажиотажный рост цен, мы были вынуждены внедрять нерыночный механизм предельных цен. За это время проведена большая работа с госорганами, с бизнесом, чтобы в регионах создать запасы продовольствия, специальные фонды, выделялись ресурсы сетям, чтобы они делали закладки, все это в комплексе должно сдерживать цены (…)», — сказал министр.

При этом он отметил, что летом наблюдалось даже некоторое снижение цен на продукты.

«Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент (будем — прим. ред.) применять, но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена», — сказал Султанов.

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