Что будет с ценами на туалетную бумагу в Казахстане

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В Казахстане может подорожать туалетная бумага и картонная упаковка. Производители заявляют, что супердефицитом стала обычная макулатура.
Казахстанские производители туалетной бумаги обеспокоены дефицитом макулатуры, сообщает «31 канал».
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Карагандинской завод по производству гофротары теряет клиентов с каждым днём. Руководство вынуждено поднимать цены на свою продукцию. Многие покупатели из-за дороговизны гофрокартонной упаковки отказываются от неё и переходят на пластиковую, передает informburo.kz
По словам директора завода «Гофрокартон» Динары Ибраевой, в 2019 году макулатура стоила 15–20 тенге за килограмм, а сейчас – 100–115 тенге. То есть цены выросли примерно в пять раз.
Участники рынка сообщили, что макулатуру из Казахстана скупают Россия и Узбекистан. Своей древесины в нашей стране нет, поэтому образовался дефицит сырья.
«Предполагаю, имеет место сговор тех, кто собирает макулатуру, сырьё. И в дальнейшем макулатура большими партиями отправляется за рубеж», – сказал президент Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг Ермек Абильдин.
С проблемой столкнулись производители упаковки, туалетной бумаги, лотков для яиц. Многие уже на грани закрытия. Однако в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития уверяют, что роста цен на макулатуру в Казахстане нет.
«Нынешняя ситуация на рынке связана с тем, что сейчас открылось два новых крупных предприятия, которые увеличивают свои мощности», – пояснил руководитель управления Комитета индустриального развития МИИР РК Мухамед Андаков.
В связи с цифровизацией в стране просто стало меньше бумажных документов, газет и книг, считают чиновники, поэтому на рынок поступает меньше макулатуры.
На днях в правительстве решили втрое сократить закупку канцелярской бумаги для госорганов. Но это ещё более усугубит проблему производителей туалетной бумаги и упаковки, потому как уменьшится объём макулатуры, необходимой в качестве сырья.
Если образуется острый дефицит, то в МИИР обещают ввести запрет на вывоз.
Общественники же призывают казахстанцев разделять мусор и сдавать макулатуру в пункты приёма, а местные власти просят создавать условия для открытия этих пунктов.
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