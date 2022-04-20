Что будет с ценами на туалетную бумагу в Казахстане

В Казахстане может подорожать туалетная бумага и картонная упаковка. Производители заявляют, что супердефицитом стала обычная макулатура.

Казахстанские производители туалетной бумаги обеспокоены дефицитом макулатуры, сообщает «31 канал».

Карагандинской завод по производству гофротары теряет клиентов с каждым днём. Руководство вынуждено поднимать цены на свою продукцию. Многие покупатели из-за дороговизны гофрокартонной упаковки отказываются от неё и переходят на пластиковую, передает informburo.kz

По словам директора завода «Гофрокартон» Динары Ибраевой, в 2019 году макулатура стоила 15–20 тенге за килограмм, а сейчас – 100–115 тенге. То есть цены выросли примерно в пять раз.

Участники рынка сообщили, что макулатуру из Казахстана скупают Россия и Узбекистан. Своей древесины в нашей стране нет, поэтому образовался дефицит сырья.

«Предполагаю, имеет место сговор тех, кто собирает макулатуру, сырьё. И в дальнейшем макулатура большими партиями отправляется за рубеж», – сказал президент Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг Ермек Абильдин.

С проблемой столкнулись производители упаковки, туалетной бумаги, лотков для яиц. Многие уже на грани закрытия. Однако в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития уверяют, что роста цен на макулатуру в Казахстане нет.

«Нынешняя ситуация на рынке связана с тем, что сейчас открылось два новых крупных предприятия, которые увеличивают свои мощности», – пояснил руководитель управления Комитета индустриального развития МИИР РК Мухамед Андаков.

В связи с цифровизацией в стране просто стало меньше бумажных документов, газет и книг, считают чиновники, поэтому на рынок поступает меньше макулатуры.

На днях в правительстве решили втрое сократить закупку канцелярской бумаги для госорганов. Но это ещё более усугубит проблему производителей туалетной бумаги и упаковки, потому как уменьшится объём макулатуры, необходимой в качестве сырья.

Если образуется острый дефицит, то в МИИР обещают ввести запрет на вывоз.

Общественники же призывают казахстанцев разделять мусор и сдавать макулатуру в пункты приёма, а местные власти просят создавать условия для открытия этих пунктов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.