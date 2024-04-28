Что будет с ценами на жилье в регионах Казахстана

По информации правительства, на 17 апреля количество пострадавших домов составляет 9,6 тыс., в том числе 17 многоквартирных жилых домов. По результатам технического обследования 2,1 тыс. домов установлено, что 1,1 тыс. домов не подлежат восстановлению, а 1 тыс. домов требуют ремонта, сообщает lsm.kz

При этом, как обещали в кабмине, людям, потерявшим жилье, будет построено новое либо приобретено готовое на рынке по выбору самого пострадавшего.

В свою очередь министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что для оперативного решения жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, выработаны дополнительные механизмы, предусматривающие приобретение готовой недвижимости, возможность выбора пострадавшими самостоятельно, ремонт или оплата стоимости, возможность применения нетиповых проектов. По его словам, в случае, если недвижимость признают невозможной к восстановлению, есть два способа компенсации: по решению акимата в регионе приобретается квартира по согласованию с пострадавшим либо заново возводится объект.

«Также планируется обеспечение недвижимостью пострадавших собственников дачных объектов, если это их единственное жилище. На сегодня акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато возведение домов, в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи, и эта работа будет продолжена в других регионах», – пояснил Шарлапаев.

Министр добавил, что ведомство не поддерживает идею возведения жилья в местах подтопления. Поэтому, несмотря на пожелания человека оставаться там, где он живет, правительство не будет восстанавливать недвижимость в данной зоне, так как та же проблема будет возникать каждый год.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, министр сообщил, что казахстанцам следует самим проявлять ответственность в выборе строящегося жилья.

«Если объект официально не гарантирован, если он строится незаконно, по предварительным договорам, то лучше не покупать квартиру в таких объектах», –рекомендовал Шарлапаев.

Его также спросили, будут ли сносить такой дом, если он уже построен на 70%.

«У нас в этом плане уже достаточно большой накопленный опыт. Не стоит говорить, что мы по всей стране примем какое-то единое решение. Каждый объект будем рассматривать по отдельности», – ответил министр.

В беседе с LS Александр Пак высказал мнение, что массового роста цен на жилье в данных регионах не ожидается, так как государство обещало компенсировать ущерб, и люди будут этого ждать.

«Не думаю, что кто-то сейчас кинется покупать недвижимость. Тем более люди находятся в таком положении. Как всегда, какой-то спекулятивный рост до 20% будет. Квартира, которая стоила 15 млн тенге, начнет продаваться по 17 млн тенге, жилье за 10 млн тенге начнет стоить 12 млн тенге. Но хозяева жилья увидят, что никакого наплыва покупателей нет, и спустят цены обратно», – пояснил Пак.

Ранее в правительстве рассказали, какую компенсацию получат пострадавшие от паводков казахстанцы.

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