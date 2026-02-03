Вопрос доступности жилья по-прежнему остаётся одним из самых чувствительных для казахстанцев. Несмотря на активное обсуждение ипотечных программ и ожидания возможных послаблений, эксперты сходятся во мнении: в 2026 году рынок недвижимости будет развиваться по инерционному сценарию. Существенных изменений в ценах и условиях кредитования ожидать не стоит, сообщает rus.baq.kz

Базовая ставка как главный ограничивающий фактор

Одним из ключевых условий для ипотечного рынка остаётся базовая ставка Национальный банк Казахстана. Пока она сохраняется на высоком уровне, коммерческие банки ограничены в возможности предлагать населению доступные кредитные продукты. Это напрямую отражается на ставках по ипотеке, которые остаются высокими.

Банки не готовы к рискам

Эксперты отмечают, что в условиях макроэкономической неопределённости банки не готовы брать на себя риски долгосрочного кредитования под низкий процент. В результате действующие ипотечные программы сохранятся, однако расширения линейки льготных предложений в 2026 году не ожидается.

Цены на жильё: без резкого снижения

Несмотря на ожидания части покупателей, предпосылок для заметного удешевления жилья специалисты не видят. Рынок продолжает находиться под давлением устойчивого спроса, ограниченного предложения доступных квартир и роста себестоимости строительства.

Региональные различия на рынке недвижимости

Советник президента Казахстанская ассоциация риэлторов Нина Лукьяненко отмечает, что итоги 2025 года показали разнонаправленную динамику по регионам.

По её словам, в крупных городах рынок демонстрировал умеренный, но стабильный рост. В мегаполисах цены на новое жильё увеличились в среднем на 6–8%, тогда как в ряде регионов активность оставалась низкой из-за слабого спроса.

Сезонный спад сделок — не повод для тревоги

Эксперт подчёркивает, что снижение числа сделок в начале года не является тревожным сигналом. Январь и февраль традиционно считаются периодом низкой активности: после новогодних расходов покупатели пересматривают бюджеты и оценивают экономическую ситуацию. Как правило, до марта рынок остаётся в «ожидательном режиме».

Ипотека остаётся недоступной для многих

В настоящее время лишь около трети сделок на рынке жилья в Казахстане совершается с использованием ипотеки. При этом основную долю занимают программы с государственным участием. Рыночная ипотека с высокими процентными ставками используется значительно реже.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что ипотека по-прежнему остаётся финансово недоступной для значительной части населения. Многие казахстанцы предпочитают накапливать собственные средства или искать альтернативные варианты покупки жилья.

Как меняется отношение к ипотеке

Жилищный эксперт Айгуль Дуйсенова отмечает, что отношение к ипотеке постепенно трансформируется, однако осторожность сохраняется.

По её словам, если раньше ипотеку воспринимали исключительно как долговую нагрузку, то сегодня, с учётом обесценивания денег, государственные программы могут рассматриваться как рациональный инструмент — при условии их реальной доступности.

Рекомендации Национального банка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов призывает граждан к взвешенному подходу при оформлении кредитов в условиях высокой базовой ставки. Он отмечает, что поспешные решения могут привести к чрезмерной финансовой нагрузке.

По его словам, по мере замедления инфляции базовая ставка будет снижаться, а вслед за ней уменьшатся и проценты по банковским продуктам. Более благоприятные условия для заёмщиков формируются именно в период макроэкономической стабилизации.

Финансовая дисциплина при покупке жилья

Айгуль Дуйсенова также акцентирует внимание на необходимости учитывать долгосрочные последствия покупки жилья. По её мнению, в ряде случаев рациональнее внести первоначальный взнос и оформить ипотеку, чем полностью изымать крупную сумму из оборота.

Эксперт подчёркивает и важность сохранения положительной кредитной истории, которая может сыграть ключевую роль при обращении за ипотекой в будущем.

Сдержанный прогноз на 2026 год

В целом прогнозы на 2026 год остаются сдержанными. Существенного снижения цен на жильё и удешевления ипотеки эксперты не ожидают. Рынок, по их оценке, продолжит адаптацию к текущим экономическим условиям без резких и неожиданных изменений.

