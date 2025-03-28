Ознакомить с оценкой жителей района «Колесные ряды», обещали в акимате Костаная еще до праздника Наурыз, по крайней мере, 90% собственников должны были направить для ознакомления отчеты. Но сегодня, по словам руководителя отдела земельных отношений Марата Темирбаева, оценка проведена по 43 земельным участкам, из них городской маслихат утвердил договоры выкупа по 15-ти, на общую сумму 466,5 млн тенге.

Еще 3 участка — депутаты рассмотрят на ближайшей сессии. Далее в очереди в маслихат еще 12 участков, собственники которых уже ознакомились с оценкой и дали свое согласие, по оставшимся 13-ти, прошедшим оценку, акимат пока ожидает ответа от собственников.

«Еще 26 не получили оценочные… Они находятся еще на стадии изготовления. Объем большой, оценочная компания насколько может, настолько выдает, изготавливает. Мы сразу отрабатываем. Кто раньше предоставил документы, по ним оценочная компания уже отработала. И они в числе этих 43. Остальные документы у них были с нарушениями. Давалось время, они документы свои исправляли, вносили изменения, регистрировали. После этого сдавали нам на проведение оценки», — объяснил руководитель отдела земотношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Затянувшиеся сроки в отделе земельных отношений объясняются также тем, что жители сами затянули с подачей документов. В свою очередь собравшиеся жители утверждают, что документы у многих приняли еще в начале объявленной кампании.

«Я изначально все подготовил. Сдали документы 24 декабря. И по сегодняшний день никакого результата. Вообще ничего не получил», — говорит житель района «Колёсные ряды» Александр Супруненко.

«Нас не ознакомили с оценкой. На сегодняшний день, я вот Хасуева, Красный кузнец — 3/3, я не знаю свою оценку. Мне никто не сообщил, ни земельный комитет, ни акимат, ни оценщик. Что не так? Сдала документы 10 февраля», — говорит жительница района «Колёсные ряды» Наталья Хасуева.

Валентина Грубенко, будучи куратором этого района неоднократно выходила на связь как с представителями акимата, так и оценочной компанией ТОО «Stella+». Женщина утверждает, что оценка по многим участкам, собственники которых до сих пор о ней не знают, была проведена еще в феврале.

Жители Колесных рядов считают, что в акимате не спешат с выкупом, поскольку паводок не грозит. Кроме того, в декабре этого года, согласно постановлению городского акимата, завершается срок принудительного отчуждения этих земельных участков.

▶

Хищения приравнены к "дефектам". Депутат обратился к министру здравоохранения В Мажилисе депутаты подвергли критике существующую систему, при которой случаи приписок и завышения объемов медицинских...

В поликлинике убили мать двоих детей Молодая женщина была убита на рабочем месте. Происшествие случилось 27 марта в городе Кульсары Атырауской...