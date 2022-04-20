Что будет с филиалами российских банков в Казахстане?

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах правительства рассказал, о том, по какому пути могут развиваться филиалы российских банков в Казахстане.

Агентство по регулированию и развития финансового рынка и Национальный банк работают над выкупом кредитных портфелей у филиалов российских банков. По мнению Жаксылыкова, сокращения кредитования из-за проблем этих банков, не будет, передает informburo.kz

«Речь идёт о том, чтобы кредиты бизнеса выкупались другими банками, эта работа ведётся. И зависит от того, как банк видит свою дальнейшую работу. Есть две модели. Кредитные портфели будут выкупаться другими банками. Понятно, что они будут выкупаться с определённым дисконтом, потому что если срок погашения достаточно длительный, необходимо предоставлять дисконт. Это устоявшаяся практика», – сказал он.

При этом какие банки выразили желание заключить подобную сделку, вице-министр отказался комментировать.

«Я сейчас не буду называть, потому что разные банки. Есть ещё и второй подход: он связан с тем, что какие-то филиалы российских банков согласятся продать весь бизнес. Возможно, какие-то другие банки из наших захотят купить филиальную сеть. Такой вариант событий может быть», – заключил Тимур Жаксылыков.

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