Что будет с кальянными Костанайской области после запрета на курение в общественных местах?

Запрет на курение кальяна в общественных местах, возможно, приведет к тому, что часть предпринимателей уйдут из этой сферы бизнеса. Однако точных прогнозов этого явления пока давать не берутся. Во всяком случае, в региональную палату предпринимателей кальянщики пока не обращались ни за помощью, ни за консультацией по спасению бизнеса, передает alau.kz

Кальянный бизнес растворяется как дым от того же кальяна. Во всяком случае, его привычный облик.

«Кальянных как таковых не будет существовать уже. Кальяны будут курить только дома. Все запрет везде. На улицах, в общественных местах, клубах, кинотеатрах и так далее. В общем, на кальян уже полный запрет»,- сообщал Руслан Имангазин, инспектор административной полиции департамента полиции Костанайской области.

Что могло послужить причинами такого решения попробовали предположить в региональной палате предпринимателей «Атамекен».

«Использование одноразовых мундштуков и так далее зачастую находится под большим вопросом. Молодые люди сознательно или бессознательно нарушают эти гигиенические нормы вследствие чего очень высокий риск распространения коронавирусной инфекции. Другое дело, когда курение кальяна вы производите индивидуально, то есть дома, где риск заражения и распространения этой инфекции достаточно минимальный»,- сказал Роберт Юсупов, начальник отдела палаты предпринимателей «Атамекен» Костанайской области.

В таких ограничениях Казахстан не новичок. Запреты на кальян вводили даже в странах с устоявшейся традицией курения. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Там на время пандемии выкуривать кальян в общественных местах запретили в целях безопасности здоровья и защиты от возможного распространения коронавируса, который в первую очередь влияет на легкие человека. Но там этот запрет был временным. У нас же он стал постоянным. А значит, это неизбежно приведет к пересмотру предпринимателями своей работы в этом бизнесе. Ведь работать только на доставку может принести им меньше дохода.

«Это психология. Потому что каждый из нас принимает решение. Это очень похоже на историю про чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко. Когда ты большую часть своей жизни положил на дело, которое тебе нравится, которое тебе дорого и которое приносило доход, бросить в одночасье — это тяжело. Поэтому это психология»,- предположил Роберт Юсупов.

До настоящего времени в Костанае насчитывали порядка 100 точек, предлагающих выкурить кальян. Половина из них специализировались только на этом деле, оставшаяся часть совмещала его с другим бизнесом, например кафе. В регионе таких мест было еще больше. Не исключено, что многие бизнесмены просто покинут нишу. Но сколько их будет, спрогнозировать невозможно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.