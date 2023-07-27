Что будет с мобильными переводами. Ответ КГД РК

В Комитете государственных доходов Министерства финансов прокомментировали ситуации относительно ограничений на мобильные переводы казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что с марта 2022 года закон «О платежах и переводах» дополнили понятием мобильный платеж, под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминал банков второго уровня с применением QR кода.

«Вышеуказанные изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях. То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях — переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям», — пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов.

В ведомстве отметили, что на сегодня некоторые предприниматели продолжают принимать оплату за проданный товар, услуги через мобильные переводы без применения ККМ и POS-терминалов.

«Это является нарушением, за что предусмотрена административная ответственность, в виде предупреждения за впервые совершенное правонарушение, при повторном нарушении административный штраф составляет от 15 МРП (51 750 тенге) до 50 МРП (172 500 тенге) в зависимости от субъектности налогоплательщика. Следовательно, для разделения мобильных переводов на личные и предпринимательские цели, КГД рекомендует в предпринимательских целях использовать отдельный счет индивидуальных предпринимателей», — сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов республики.

Чтобы вывести из тени незаконную предпринимательскую деятельность, в Минфине утвердили критерии отнесения платежных операций к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.

«Под контроль попадают граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течении трех последовательных календарных месяцев», — заявили в КГД.

До 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц:

1 этап (в 2023 году, по итогам 2022 года) – государственные служащие, лица, приравненных к ним, и их супругов;

2 этап (в 2024 году, по итогам 2023 года) – работники квазигосударственного сектора и государственных учреждений, а также их супруги;

3 этап (в 2025 году, по итогам 2024 года) – руководители и учредители юрлиц, ИП и их супруги;

4 этап (в 2026 году, по итогам 2025 года) – оставшаяся категория населения.

«Еще раз отмечаем, что данные изменения не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод незаконной предпринимательской деятельности из тени», — подчеркнули в Комитете госдоходов.

В ведомстве отметили о проводимой в Казахстане акции «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ и отказов в приеме платежей с использованием платежных карточек.

«О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения Wipon cashback загрузив его с App Store или Play market. Подтверждением факта нарушения является вложенное видео или фото», — отметили в КГД.

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