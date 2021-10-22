Что будет с образованием? Концепцию развития до 2025 года разработали в Казахстане

Концепцию развития образования до 2025 года разработало Министерство образования и науки, сообщает zakon.kz.

Как отмечает МОН, в системе дошкольного, среднего, технического и профессионального образования привычной является практика заключения обязательных договоров между родителями и организациями с целью регламентации их прав и обязанностей.

Тем не менее, взаимодействие «учитель-ученик-родитель» продолжает носить претензионный характер, имеются различия в понимании обоюдных обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, отсутствуют протоколы действий заинтересованных лиц при выявлении фактов домашнего насилия, буллинга и других нежелательных обстоятельств.

Особую роль в формировании благоприятной школьной среды играет классный руководитель. На классных руководителей возложены в основном организационно-координирующие, коммуникативные и контрольные функции. Однако широкий спектр возложенных функций и задач не позволяет эффективно выполнять воспитательную деятельность, — считают в МОН.

Вместе с тем отмечается, что существующие в современном обществе проблемы негативно сказываются на психологическом благополучии детей. Так, большую озабоченность вызывает кризис института семьи.

С сожалением приходится констатировать, что показатели суицида среди казахстанских подростков в возрасте 15−19 лет остаются высокими. По данным ЮНЕСКО, это 11,3 случая на 100 тыс. населения против 8,3 случая в мире). К причинам суицида относятся склонность к рискованному поведению, насилие, психологические травмы детства, стигматизация и отсутствие ориентированных на нужды молодежи служб охраны психического здоровья и квалифицированных специалистов, — говорится в документе.

Казахстанские школьники чаще подвергаются буллингу (32%) по сравнению со своими сверстниками в странах ОЭСР (средний показатель — 23%).

Согласно ЮНИСЕФ, более половины детей столкнулись со случаями виртуального насилия, пропагандой религии и суицида и положительно относятся к знакомствам в социальных сетях.

В этой связи развитие социальных навыков, организация досуговой и общественной деятельности обучающихся и повышение их осведомленности о проблемах психического здоровья остается актуальной задачей, — считают в МОН.

С целью формирования активной гражданской позиции, усиления патриотического воспитания в школе расширяется охват обучающихся в общественно-значимых движениях («Зеленая экономика», «Охрана окружающей среды», «Моя Родина, мой город/село» и др.).

Также обучающиеся вовлекаются в военно-патриотические клубы, детско-юношеские движения («Жас қыран», «Жас Ұлан», «Жас Сарбаз»). В рамках Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» активно развивается волонтерское движение, которое насчитывает порядка 3 тыс. участников.

Данные международных исследований показывают кризис читательской культуры и грамотности общества. В связи с этим по поручению Президента страны Токаева запущен проект «Читающая школа».