Что будет с образованием? Концепцию развития до 2025 года разработали в Казахстане

omsk.aif.ru
Концепцию развития образования до 2025 года разработало Министерство образования и науки, сообщает zakon.kz.
Концепция предусматривает воспитание нового поколения казахстанцев.
Как отмечает МОН, в системе дошкольного, среднего, технического и профессионального образования привычной является практика заключения обязательных договоров между родителями и организациями с целью регламентации их прав и обязанностей.
Тем не менее, взаимодействие «учитель-ученик-родитель» продолжает носить претензионный характер, имеются различия в понимании обоюдных обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, отсутствуют протоколы действий заинтересованных лиц при выявлении фактов домашнего насилия, буллинга и других нежелательных обстоятельств.
Особую роль в формировании благоприятной школьной среды играет классный руководитель. На классных руководителей возложены в основном организационно-координирующие, коммуникативные и контрольные функции. Однако широкий спектр возложенных функций и задач не позволяет эффективно выполнять воспитательную деятельность, — считают в МОН.
Вместе с тем отмечается, что существующие в современном обществе проблемы негативно сказываются на психологическом благополучии детей. Так, большую озабоченность вызывает кризис института семьи.
С сожалением приходится констатировать, что показатели суицида среди казахстанских подростков в возрасте 15−19 лет остаются высокими. По данным ЮНЕСКО, это 11,3 случая на 100 тыс. населения против 8,3 случая в мире). К причинам суицида относятся склонность к рискованному поведению, насилие, психологические травмы детства, стигматизация и отсутствие ориентированных на нужды молодежи служб охраны психического здоровья и квалифицированных специалистов, — говорится в документе.
Казахстанские школьники чаще подвергаются буллингу (32%) по сравнению со своими сверстниками в странах ОЭСР (средний показатель — 23%).
Согласно ЮНИСЕФ, более половины детей столкнулись со случаями виртуального насилия, пропагандой религии и суицида и положительно относятся к знакомствам в социальных сетях.
В этой связи развитие социальных навыков, организация досуговой и общественной деятельности обучающихся и повышение их осведомленности о проблемах психического здоровья остается актуальной задачей, — считают в МОН.
С целью формирования активной гражданской позиции, усиления патриотического воспитания в школе расширяется охват обучающихся в общественно-значимых движениях («Зеленая экономика», «Охрана окружающей среды», «Моя Родина, мой город/село» и др.).
Также обучающиеся вовлекаются в военно-патриотические клубы, детско-юношеские движения («Жас қыран», «Жас Ұлан», «Жас Сарбаз»). В рамках Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» активно развивается волонтерское движение, которое насчитывает порядка 3 тыс. участников.
Данные международных исследований показывают кризис читательской культуры и грамотности общества. В связи с этим по поручению Президента страны Токаева запущен проект «Читающая школа».
Целью проекта является приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению школьной библиотеки, привитие потребности в систематическом чтении, повышение уровня читательской культуры обучающихся, создание условий для популяризации чтения среди обучающихся, педагогов и родителей.
Наряду с традиционными формами работы по привлечению школьников к чтению (литературно-поэтические вечера, конкурсы чтецов, книжные выставки, библиотечные уроки и др.) внедряются современные формы: литературный марафон, Буккроссинги (акции «Прочитай сам, передай другому»), челленджи, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, создаются коворкинг-центры.
Также подчеркивается важность создания условий развития массового детского спорта и привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
На данный момент из 10 739 дошкольных организаций 2 805 (26%) оснащены спортивными залами, 452 (4%) — бассейнами, 8 365 (78%) — игровыми площадками для занятий физической культурой.
Обеспеченность спортивными залами государственных школ составляет 90%. Вместе с тем в 1 099 школах занятия по физической культуре проводятся в приспособленных спортивных залах. Потребность в спортивных залах имеется в 774 государственных школах, из них 63% в малокомплектных (16 495 детей). Оснащенность школ типовым спортивным оборудованием и инвентарем составляет 27%.
Вместе с тем отмечается ряд проблем:
- Недостаточно высокий методический уровень преподавания предметов «Физическая культура» в школе и «Физическое воспитание» в колледжах и вузах.
- Недостаточность обеспечения школ, колледжей и вузов профильными учебниками и научно-методической литературой.
- Отсутствие учебно-методического сопровождения для учителей физической культуры, обучающих детей в СМГ.
- Непредусмотренность механизмов мотивации занятиями массовой физической культурой и спортом.
- Отсутствие образцов спортивных знаков для награждения чемпионов и призеров национальных школьных лиг по видам спорта.
- Низкий статус результатов сдачи теста президентского уровня готовности выпускниками школ.
Концепция также предусматривает:
- развитие способностей ребенка по интересам через дополнительное образование
- защиту прав и интересов детей
- обеспечение условий безопасной жизнедеятельности ребенка
- создание благоприятных условий для педагогов
- обеспеченность педагогическими кадрами и модернизация педагогического образования
- расширение доступа к дошкольному воспитанию и обучению
- создание благоприятных условий и среды обучения в школе
- модернизацию содержания среднего образования и др.
Как отмечается, за последние три года численность педагогических кадров по стране достигла практически полумиллиона человек. В 2020 году ряды педагогов пополнили 9 220 молодых специалистов, в 2021 — 11 800 человек.
Несмотря на ежегодный выпуск специалистов в области образования, все еще сохраняется потребность в квалифицированных педагогах. Наибольшая потребность в специалистах наблюдается по предметам «Математика» — 505, «Физика» — 208, «Химия» — 188, «Информатика» — 131, «Русский язык» — 889, «Английский язык» — 404, учителя начальных классов — 558. Остается актуальной проблема сложности привлечения высококвалифицированных педагогов в сельскую местность.
Как следует из документа, с 2015 года численность кадров старше 50 лет и пенсионного возраста выросла в 1,5 раза. Низкая заработная плата не привлекает молодых специалистов, которые имеют опыт работы на производстве, знают технический английский язык, компьютерное программирование, современные производственные технологии.
Также разработан План действий по реализации концепции, который, в частности, предусматривает:
- Принятие мер по защите детей от буллинга, от интернет-травли, сексуальных преступлений и суицида.
- Усиление деятельности психологических служб организаций образования и школьных служб примирения.
- Мониторинг детского благополучия.
- Пересмотр нормы и рациона питания воспитанников дошкольных организаций, детских домов и обучающихся ТиПО.
- Внедрение и сопровождение программы предупреждения насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних.
- Реализация комплекса мер по организации отдыха и оздоровлению детей, развитию сети загородных детских лагерей, в т. ч. за счет ГЧП.
- Создание и реализация Республиканской службы по оперативному оказанию помощи ребенку.
- Создание во всех школах условий для ведения кружковых занятий.
- Обеспечение детей-сирот жильем после выпуска из детских домов.
В общей сложности план предусматривает более 200 различных мероприятий.
Посмотреть документ можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 3 ноября.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области