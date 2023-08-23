Что будет с ОСИ после критики Токаева

Какие проблемы были выявлены в реформе объединений собственников имущества (ОСИ), рассказали в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в комитете сообщили, что при реализации реформы были выявлены некоторые проблемы в деятельности простых товариществ. Отмечается, что простое товарищество не является юридическим лицом, в связи с чем невозможно открыть банковские счета на простые товарищества.

«На сегодняшний день на новые формы управления переходу подлежат 46 714 многоквартирных жилых домов (МЖД). Из них сейчас обеспечен переход 45 569 МЖД, или 97,5 процента (6 116 ОСИ и 39 453) простых товариществ. Осталось перейти 1 145 МЖД (Астана — 200, Алматы — 945)», — сообщили в пресс-службе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как отметили в пресс-службе комитета, в большинстве случаев простые товарищества создаются фиктивно, а обслуживание дома осуществляется кооперативами собственников квартир (КСК). «В связи с возможными рисками срыва работ по подготовке к отопительному сезону приняты оперативные меры. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа», согласно которому норма о ликвидации КСК с 1 июля текущего года полностью отменена», — сообщили в комитете. Для многодомных КСК будет разработан механизм корпоративного управления путем открытия на каждый многоквартирный жилой дом текущего и сберегательного счетов. Касательно домов, которые управляются аффилированными управляющими компаниями от застройщиков, также будет разработан механизм корпоративного управления. «Кроме того, планируется вернуть в статью 42 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» форму управления КСК с жесткой регламентацией их деятельности в части установления для них аналогичных требований, предъявляемых к ОСИ (открытие отдельных счетов, отчетность, контроль, прозрачность)», — говорится в сообщении. Относительно работы потребительских кооперативов предлагается запретить деятельность по управлению домами, так как их действия регулируются законом «О потребительском кооперативе». В настоящее время проект поправок в жилищное законодательство разрабатывается и будет инициирован депутатами Мажилиса осенью этого года.

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