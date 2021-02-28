Что будет с пенсионными излишками, если их не использовать вовремя

Благодаря снятию части пенсионных накоплений, казахстанцы могут улучшить свои жилищные условия. Однако есть и те, кто может отменить сделку или не успеть предоставить документы. О последствиях подобной ситуации читайте в материале Нурфин.

С 1 февраля 2021 года казахстанцы начали получать свои пенсионные излишки на различные цели. Большая часть из них была направлена на улучшение жилищных условий. В процессе изъятия деньги из пенсионного фонда перечисляются на специальный банковский счет. А далее, после оформления всех документов, используются на указанные в заявлении цели. Однако некоторые казахстанцы по различным причинам могут не успеть завершить сделку в установленные сроки, или вернуть пенсионные деньги. Пресс-службой ЕНПФ были озвучены последствия подобных событий.

Условия использования излишков После начисления пенсионных излишков на спецсчет получатель должен предоставить подтверждающие документы единому оператору – в Отбасы банк. В них должна быть указана и подтверждена цель расходования денег. На это получателю излишков дается 45 рабочих дней. Если же вы не успели предоставить документы, то деньги будут возвращены в ЕНПФ. При этом последуют определенные потери для самого вкладчика.

Последствия неисполнения сроков Следует помнить, что все 45 дней эти деньги находятся на спецсчете. То есть по ним не начисляется инвестиционный доход. Соответственно, если вы друг передумали или не смогли предоставить документы, то потеряете в прибыли. Например, вкладчик решил снять 5,5 млн тенге излишков. Учитывая доходность пенсионных активов в ЕНПФ за 2020 год (10,92%), вкладчик лишится 100 тыс. тенге инвестиционной прибыли.

Также следует помнить, что с пенсионных денег удерживается подоходный налог, а гарантия государства на защиту от инфляции не действует на изъятую сумму. Поэтому некоторые аналитики считают, что вкладчикам не следует изымать пенсионные излишки без тщательного планирования и подготовки. Следует до заявки в ЕНПФ подготовить все нужные документы, чтобы закрыть сделку вовремя.

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