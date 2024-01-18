Что будет с рынком жилья в Казахстане в 2024 году, рассказали эксперты

По мнению экспертов, льготные ипотечные программы только подтолкнут цены вверх. Что будет с рынком жилья в Казахстане в 2024 году, выяснял Zakon.kz.

Начиная с лета 2022 года цены на квартиры шли в сторону снижения. Однако во второй половине года этот процесс был очень медленным, рынок сопротивлялся и не хотел верить в то, что темпы, разогретые ЕНПФ, должны смениться закономерным откатом. Но с начала 2023 года этот процесс стронулся – кривая с ценником плавно поползла вниз, однако в конце года на рынке заметен отскок вверх.

По информации Бюро национальной статистики, за год (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) новое жилье подорожало на +3,4%, при этом на вторичном рынке цены снизились на -3,7%. Цена арендной платы за жилье выросла на +1,6%. За месяц (декабрь 2023 года к ноябрю 2023 года) цены арендной платы за благоустроенное жилье повысились на +0,9%, продажи нового жилья – на +0,6%, перепродажи квартир – на +0,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Кызылорда – на +12,6%, Петропавловск – на +10,6%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен – Атырау (+8,2%) и Кызылорда (+6,9%), а на рынке аренды жилья – Жезказган (+33,4%), Кокшетау (+26,1%), Караганда (+23%).

Некоторое падение цен в прошлом году было сопряжено с сокращением ипотечных программ и, как следствие, повышением ставки по программам «Отбасы банка».

Статистическое ведомство также приводит такую информацию, что количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на +12,6%, тогда было зарегистрировано 33 587 сделок.

Отрицательный наивысший показатель был зарегистрирован в Актюбинской области (на -15,3%), а самое большое увеличение зафиксировано в Алматинской области (на +62,3%). Вместе с тем уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок январь-декабрь 2023 года к январю- декабрю 2022 года (-20,5%).

Мнение эксперта: резкого роста цен на квадратные метры не будет

Как считает советник президента саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, никаких резких всплесков мы не увидим.

– Как бы вы охарактеризовали 2024-й год? Похоже, сейчас все замерли в ожидании госпрограмм.

– Да, все в ожидании новых доступных программ ипотечного кредитования, которые могли бы стать драйверами для сделок. Но, пожалуй, к этому моменту государство будет относиться с крайней осторожностью.

Я бы назвала весь следующий год ценовой неопределенностью. Слишком много неизвестных в этом уравнении. Проверки застройщиков, уход с рынка слабых игроков.

– Какие квартиры наиболее востребованы в многоквартирных домах?

– Примечательный факт: если в 2022 году доля одно-, двухкомнатных квартир была 27-28% в среднем по стране, то в 2023 году этот показатель составил 55- 58% от общего количества ежемесячного объема сделок.

– Подорожает ли ипотека в наступающем году?

– Все будет зависеть от стоимости денег для банков, выдающих кредиты. Ставки и так достаточно высоки. В большей степени все ждут программы наподобие 7-20-25 для всех категорий граждан. Я думаю, что доступные ставки мы увидим только для ограниченных категорий граждан или строго определенной недвижимости, что, собственно, верно.

– Как льготная ипотека влияет на рынок жилья?

– Если субсидированные ставки доступны всем без исключения, то это дешевые деньги, которые, с одной стороны, стимулируют количество сделок, а с другой стороны, толкают ценник вверх.

– Что произойдет на рынке жилья, если отменить различные госпрограммы по приобретению заветных квадратных метров?

– Рынок отрегулирует себя сам и придет к равновесной цене предложения. Дешевым жилье при этом не станет. Но всегда стоит помнить о том, что за все время существования недвижимости это самый надежный актив и самый дорогой товар.

– Что будет, на ваш взгляд, с ценами на жилье в 2024 году?

– Льготные ипотечные программы остались? Остались. 7-20-25 работает, плюс к этому запускают 9-20-25. Жилье будет расти в цене. Пока в рынок жилья, по средней оценке, ежегодно вливается от одного до полутора, а на пике – и до двух триллионов тенге бюджетных денег, никакого снижения цен не будет. Это надо прекратить.

Кстати, по оценкам некоторых экспертов, запуск новой ипотеки 9-20-25 может повысить цены на жилье сразу до 10%.

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