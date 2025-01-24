Прогноз погоды по Казахстану на 25-27 января представили синоптики Казгидромета.

Под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

На большей части страны постепенное повышение температуры воздуха ночью до 12-23, днем 5-13 мороза, на юге, юго-востоке ночью до 0-10, в горных районах 13-18 мороза, днем 3-8 тепла, в горных районах 0-5 мороза, а на западе РК ночью 7-17 мороза, днем 6 мороза-2 тепла.

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