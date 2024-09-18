Что будет считаться роскошью, рассказали в минэкономики

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Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал в Мажилисе 17 сентября 2024 года проект нового Налогового кодекса. Документом вводится налог на роскошь, сообщает Zakon.kz.
Азамат Амрин отметил, что для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов «роскоши» предлагаются:
- повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге;
- дополнительное обложение акцизом в размере 10% легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге;
- дополнительное обложение акцизом алкогольной продукции стоимостью свыше 500 тыс. тенге/ литр и сигар – свыше 10 тыс. тенге/шт, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.