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Что будет считаться роскошью, рассказали в минэкономики

Фотография для новости Что будет считаться роскошью, рассказали в минэкономики

Фото взято с сайта ru.dhgate.com

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал в Мажилисе 17 сентября 2024 года проект нового Налогового кодекса. Документом вводится налог на роскошь, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов «роскоши» предлагаются:

  • повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге;
  • дополнительное обложение акцизом в размере 10% легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге;
  • дополнительное обложение акцизом алкогольной продукции стоимостью свыше 500 тыс. тенге/ литр и сигар – свыше 10 тыс. тенге/шт, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

 

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