Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения

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В Казахстане разработают единые требования к образовательным онлайн платформам. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках дистанционного обучения на отечественном рынке имеются более восьми образовательных платформ. Вместе с тем функционал и возможности платформ разные. Министерством будет проработан вопрос разработки единых требований к образовательным онлайн платформам, которые позволят иметь необходимые функции для полноценной реализации процесса обучения», — сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
Кроме того, глава МОН добавил, что в целях перехода организаций образования на традиционный очный формат обучения будет разработан совместно с Министерством здравоохранения соответствующий порядок соблюдения строгих санитарных правил .
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