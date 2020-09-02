USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения

Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения

фото pikabu.ru

Vinkmag ad

В Казахстане разработают единые требования к образовательным онлайн платформам. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках дистанционного обучения на отечественном рынке имеются более восьми образовательных платформ. Вместе с тем функционал и возможности платформ разные. Министерством будет проработан вопрос разработки единых требований к образовательным онлайн платформам, которые позволят иметь необходимые функции для полноценной реализации процесса обучения», — сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Кроме того, глава МОН добавил, что в целях перехода организаций образования на традиционный очный формат обучения будет разработан совместно с Министерством здравоохранения соответствующий порядок соблюдения строгих санитарных правил .

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105944 - зарегистрированно

97371 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3418 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Диплом, водительское удостоверение и паспорт можно будет предъявить онлайн в Казахстане
Следующая новость

В Костанайской области один рыбак погиб, другой пропал без вести