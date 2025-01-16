Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве рассказал что ожидает стихийные рынки.

«У нас есть двухлетний план, эта работа прошлым годом не закончилась, эта работа (реформирование рынков, перевод на современный формат продолжается. У нас большая программа этого года по модернизации. В прошлом году все, что было запланировано, мы провели. Это тоже наш основной фокус, где мы будем осуществлять контроль. Это для нас тоже важно, потому что те рынки, которые не пройдут модернизацию, будут пытаться возмущаться, хотя на эту программу совокупно порядка 10 лет ушло», – резюмировал Арман Шаккалиев