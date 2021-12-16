Что будет вместо ледового дворца и где построят школы. В области утвердили бюджет

На сессии Костанайского областного маслихата утвердили бюджет региона на следующий год. По словам специалистов, он вновь социально-ориентированный. Большая часть денег из госказны будет направлена на сферы образования, здравоохранения и соцзащиту.

Запланировано, кстати, строительство трех школ, ремонт десятков медорганизаций и объектов образования. В целом же бюджет области на 2022 год составит почти 364 млрд тенге.

Бюджет Костанайской области на 2022 год составит 363,9 млрд тенге. Причем большая его часть будет состоять из субвенций, трансфертов и кредитов из республиканской казны. В первую очередь, деньги направят на фонд оплаты труда и расходы бюджетов районов и городов области. Оставшиеся — распределят по направлениям.

«2,6 млрд. тенге — на строительство 2-х школ в городе Костанай и средней школы в Карабалыкском районе;- порядка 3,3 млрд. тенге — на завершение продолжающих инвестпроектов; 911,6 млн. тенге — на разработку ПСД. Также предусмотрены денежные средства на софинансирование в сумме: около 3 млрд. тенге — на новые и переходящие инвестиционные проекты; 1,7 млрд тенге — на строительство переходящего и нового кредитного жилья; 111,9 млн тенге — на проекты в рамках проекта «Ауыл Ел бесiгi», — сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

Помимо этого 1,5 млрд тенге предлагается направить для Департамента полиции. Почти полмиллиарда тенге закупят новые авто, еще на 500 млн — оргтехнику. В образовании планируется выделить 2,6 млрд тенге на строительство школ в микрорайонах «Береке», «Кунай» в Костанае и п. Карабалык. Еще 2 млрд тенге уйдет на капитальный ремонт 5 объектов — в Костанае это школа № 13, общежитие лицея-интерната БIЛIМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей, мастерские Костанайского индустриально-педагогического колледжа, школа № 9 в Рудном и здание детского сада Айгулек в Узункольском районе. Всего текущий ремонт, по словам Гульбарам Мусагазиной, будет проведен в 35 объектах образования на 1,1 млрд тенге в 14 районах, в Аркалыке и Рудном. На сферу здравоохранения выделено 5,8 млрд тенге.

«2,9 млрд. тенге направлены на приобретение медицинского оборудования для объектов 1,5 млрд. тенге на оснащение поликлиник и больниц области в городах Аркалык, Костанай, Лисаковск, Рудный и п.Качар; 956,2 млн. тенге на проведение 2-х капитальных и 10-ти текущих ремонтов объектов здравоохранения, а именно в Амангельдинском, Алтынсаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском районах и в городе Костанай; 150,0 млн. тенге на приобретение 20-ти единиц специализированного медицинского транспорта», — сообщила руководитель управления.

Что касается спорта — предусмотрено, к примеру, 388 млн тенге на капитальный ремонт Дворца спорта в Костанае под Дворец единоборств. В городах и сёлах запланирована установка 5-ти хоккейных кортов на 92 млн тенге и проведение текущего ремонта 2-х спортивных школ. Выделяются деньги и на подготовку ПСД для Центров для детей с аутизмом и активного долголетия. Депутаты приняли новый бюджет единогласно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.