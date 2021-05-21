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Что делать, если Ashyq ошибочно показал «красный» статус

Директор департамента цифровых решений министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Бекболат Молдабеков рассказал, что делают, если Ashyq ошибочно присвоил неверный статус, передает корреспондент zakon.kz.

Мы проработали алгоритм. У нас на каждом объекте есть представители санитарно-эпидемиологических служб или телефоны. В аэропорту есть отдельная комната с врачами. Таких ошибок не должно быть в принципе, потому что Ashyq, когда вы вводите ИИН, моментально стучится в базу министерства здравоохранения и спрашивает статус по ПЦР. Но если что-то неправильно вбили, тут сидят представители СЭС, они моментально проблему решают, смотрят, сверяют и исправляют ситуацию, — сказал Бекболат Молдабеков.

Напомним, 20 мая в работе приложения Ashyq наблюдались технические неполадки. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что вчера систему переводили на сервера национального IT-оператора АО «НИТ».

Но все объекты, использующие это приложение, были предупреждены, поэтому никаких препятствий по пропуску не было.

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