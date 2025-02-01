Финансовые трудности могут возникнуть у каждого, и важно знать, какие шаги предпринять, если вы не можете вовремя внести платеж по кредиту. Одним из решений является реструктуризация долга – это изменение условий кредитного договора для снижения финансовой нагрузки, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финрынка.
Когда стоит обратиться за реструктуризацией?
Банк может рассмотреть заявку на реструктуризацию, если у заемщика возникли объективные причины для финансовых затруднений, такие как:
- снижение доходов или потеря работы;
- серьезное заболевание или инвалидность;
- декретный отпуск;
- призыв на военную службу;
- форс-мажорные обстоятельства (пожар, кража имущества и т. д.).
Чем раньше вы обратитесь в банк, тем выше шансы избежать штрафов, ухудшения кредитной истории и судебного взыскания.
Как подать заявку?
Обратитесь в банк с заявлением о реструктуризации в течение 30 дней после просрочки. В заявлении укажите причину финансовых трудностей и приложите подтверждающие документы (справку о доходах, медицинские заключения и др.). Банк рассмотрит заявку в течение 15 календарных дней и предложит возможные варианты.
Какие есть способы реструктуризации?
Банки могут предложить несколько решений:
- Увеличение срока кредита – уменьшает ежемесячный платеж, но увеличивает переплату.
- Снижение процентной ставки – возможно при снижении базовой ставки Нацбанка.
- Отсрочка платежей – временно освобождает от выплат, но проценты продолжают начисляться.
- Списание пени и штрафов – банк может частично списать неустойки.
- Изменение порядка погашения – приоритетное закрытие основного долга.
Что делать, если банк отказал?
Если банк не одобрил реструктуризацию, то можно:
- обратиться к банковскому омбудсману;
- проконсультироваться с финансовым юристом;
- рассмотреть рефинансирование – оформление нового кредита для погашения старого на более выгодных условиях.
Главное – не игнорировать проблему. Своевременное обращение в банк поможет избежать серьезных последствий и сохранить вашу финансовую стабильность.