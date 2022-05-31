USD 427.39
EUR 460.04
RUB 6.81
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Что делать, если ребенок боится стоматологов

Что делать, если ребенок боится стоматологов

Vinkmag ad

Боязнь стоматологов у ребенка: как не допустить или преодолеть 

По статистике, от 30% до 60% людей во всем мире испытывают страх перед стоматологами и стоматологическим лечением. У некоторых он выражается в беспокойстве и тревожности, у других — доходит до дентофобии. Какова бы ни была форма этого страха, он не бывает врожденным, и у многих закладывается именно в детстве. Дети часто проносят его через всю жизнь, и некоторые избегают визитов к стоматологу даже во взрослом возрасте, что сказывается на здоровье зубов. Наши  партнеры из 32top рассказали, как помочь ребенку преодолеть боязнь зубных врачей и не допустить ее появления, а также как понять, какой детский стоматолог в Алматы или других городах понравится юному пациенту.

Фото: Michal Jarmoluk, Pixnio

Как возникает боязнь стоматологов

Страх перед дантистами может возникнуть в любом возрасте (включая взрослых), однако часто он появляется еще в детстве. Статья «Дентофобия детей школьного возраста: исследование причин и способов профилактики» журнала «Евразийский союз ученых» говорит, что 45% школьников испытывают тревогу разной степени перед визитом к стоматологу. 

Среди наиболее частых причин такого страха:

предыдущий негативный опыт (не только стоматологический). Неудачное лечение, грубый врач, неэффективная анестезия, чувство беспомощности и полной потери контроля, неприятные процедуры любой направленности способны привести к сильной нервозности перед визитами в поликлинику, включая кабинет дантиста; 

страхи, переданные родителями. Если мама, папа, бабушка и другие близкие (и авторитетные для ребенка) взрослые сами боятся стоматологов, он может перенять эту тревогу, при этом даже не понимая, чего конкретно опасается;  

запугивание со стороны других детей, а иногда — и взрослых. Они могут делиться подробностями неудачного лечения или рассказывать страшилки, чтобы впечатлить ребенка или посмеяться над его реакцией. Некоторые родители пугают детей визитами к стоматологу или неприятными процедурами в качестве наказания за непослушание или проступки. Такая тактика неверна и может привести к психологическим проблемам в будущем — лечение должно ассоциироваться со здоровьем, а не с наказаниями.

Чего не стоит делать

Приходить в клинику сразу для лечения

Первые разы маленьких пациентов (от 3 лет) лучше приводить не на лечение, а на осмотр и консультацию. Это позволит им познакомиться с врачом, освоиться в кресле, понять, что в ходе лечения нужно некоторое время сидеть спокойно и с открытым ртом. Доктор осмотрит ребенка, установит контакт, расскажет, как правильно ухаживать за зубками. При следующем визите врач может попробовать провести чистку — если в этом есть необходимость и чтобы проверить, как ребенок поведет себя во время процедуры. Если есть время (если малыш не пришел с острой болью или начинающимся пульпитом), лечение стараются выстроить от простого к более сложному, чтобы дети могли адаптироваться. Важно, чтобы первые визиты были не страшными и оставили положительное впечатление.

Нарушать режим дня

По возможности не стоит приводить маленького ребенка в поликлинику тогда, когда у него по режиму дня должен быть сон, после долгой прогулки или выматывающего мероприятия. Уставший и/или сонный ребенок может капризничать, доктору будет сложнее установить контакт. А у самого юного пациента останется негативное впечатление от клиники.

Не водить на осмотры

Привычку регулярно ходить на профилактические осмотры лучше закладывать в детстве. Это повышает шансы, что проблемы с зубами будут найдены на ранних стадиях и их будет проще вылечить. Неприятных процедур будет меньше (например, кариес на начальном этапе вылечивается без бормашины), а следовательно, может уменьшиться страх. Также профилактические визиты покажут малышу, что не все посещения стоматолога связаны с чем-то некомфортным.

Удерживать ребенка силой

Несмотря на то что детская стоматология шагнула далеко вперед, некоторые родители до сих пор считают неплохим вариантом удерживание боящегося ребенка в кресле силой (особенно вдвоем/втроем), пока врач занимается лечением. Часто такие методы оборачиваются травмой на всю жизнь — в основном из-за самого факта удержания, обреченности, беспомощности, применения физической силы. Хотя способ позволяет провести терапию здесь и сейчас, значительно повышаются шансы, что в дальнейшем ребенок начнет скрывать от родителей стоматологические и иные медицинские проблемы. Во взрослом возрасте такие пациенты часто максимально оттягивают лечение даже при сильной боли, а мысль о стоматологическом кабинете вызывает у них панику.

Фото: PxHere

Советы родителям

Тщательно выбирайте клинику и врача

Детские стоматологи, как правило, знают психологию работы с юными пациентами. Некоторые доктора особенно виртуозно отвлекают малышей и детей постарше: превращают лечение в игру, делают его частью сказки или фокуса. Найти профессиональных стоматологов, которые вызовут у ребенка позитивные эмоции, помогут порталы с отзывами, например, 32top. Отклики других пациентов расскажут о качестве лечения и о том, как доктор работает с детьми. Также важно выбрать клинику, дружественную к молодой аудитории. Здесь ребятам могут предложить цветные пломбы и красивые очки, дадут подержать безопасные инструменты, покажут мультфильмы во время лечения. Не игнорируйте такие мелочи — они формируют отношение к врачу и процессу лечения. Посмотрите фото клиники — хорошо, если есть детский уголок для ожидания, а обстановка выглядит располагающей.

Не отказывайтесь от седации

Если у ребенка уже сформировался устойчивый панический страх, подумайте о том, чтобы использовать седацию. Она бывает поверхностной (самый распространенный вариант — закись азота) или глубокой (Пропофол, Севоран). 

  • При поверхностной человек расслабляется, но находится в сознании или полуспит, реагирует на просьбы врача — открыть рот, повернуть голову. В дополнение к такой седации требуется местная анестезия.
  • При глубокой пациент спит, не слышит и не видит, что происходит вокруг. Дополнительное обезболивание не требуется. Позволяет вылечить больше зубов за один визит.

Современные препараты безопасны, хорошо переносятся, они не наркотические, их действие проходит практически сразу после прекращения подачи в ингаляционную маску или капельницу. При глубокой седации за состоянием маленького пациента следят специальные аппараты и анестезиолог.

Не обманывайте ребенка

Если вы идете на лечение или удаление, не нужно говорить, что доктор ничего не будет делать и просто посмотрит зубки. Доверие ребенка потерять довольно просто, и в следующий раз он начнет бояться, даже если вы пойдете на профилактический осмотр.

Фото: woodypino, Pixnio

Выбирайте слова

Не используйте слова, связанные с болью и страхом, а также их антонимы (отрицание неприятного часто воспринимается как обещание, что это неприятное произойдет). Старайтесь избегать названия страшных процедур и инструментов. Не говорите «больно»/«небольно», «страшно»/«нестрашно», «укол», «вырвать», «вырезать», «щипцы», «бормашина».

Планируйте день

Обсуждая с ребенком предстоящий визит, старайтесь сделать акцент на приятных вещах, которые будут до или после посещения. Какую игрушку вы возьмете с собой, в какое интересное место вы поведете ребенка после лечения, что вкусного приготовите? Все обещания потом нужно выполнить, иначе в следующий раз ребенок может вам не поверить. Уточните, с кем из взрослых он хотел бы пойти в клинику — по возможности лучше, чтобы его сопровождал именно этот человек. 

Вручите подарок

В некоторых детских стоматологиях врачи дарят подарки пациентам-героям. Иногда это входит в стоимость услуг, в других случаях вы сами можете купить подарок и передать его через врача — от зубной феи, за смелость и хорошее поведение. Заранее договоритесь с доктором или его ассистентом о такой возможности.

Резюме

Боязнь стоматологов часто встречается среди детей и взрослых, но это не значит, что ее нужно воспринимать как само собой разумеющееся. Такой страх можно предотвратить, а если он уже возник — бороться с ним. Не обесценивайте детские чувства, не смейтесь, не игнорируйте их. Лучше вместе преодолевайте тревогу и иные негативные эмоции. Постарайтесь найти подход к ребенку, понять, что его отвлекает или успокаивает: новая/любимая игрушка, ожидание вкусностей или мультфильм на планшете. Если маленький пациент не будет бояться стоматологического лечения, а регулярные профилактические визиты станут для него привычными, это обязательно положительно скажется на здоровье зубов и полости рта. 

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Код этого блока:


Предыдущая новость

Куда пойти с детьми 1 июня в Костанае — план мероприятий
Следующая новость

Служба 112 предупредила жителей Костанайской области