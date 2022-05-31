Что делать, если ребенок боится стоматологов

Боязнь стоматологов у ребенка: как не допустить или преодолеть

По статистике, от 30% до 60% людей во всем мире испытывают страх перед стоматологами и стоматологическим лечением. У некоторых он выражается в беспокойстве и тревожности, у других — доходит до дентофобии. Какова бы ни была форма этого страха, он не бывает врожденным, и у многих закладывается именно в детстве. Дети часто проносят его через всю жизнь, и некоторые избегают визитов к стоматологу даже во взрослом возрасте, что сказывается на здоровье зубов. Наши партнеры из 32top рассказали, как помочь ребенку преодолеть боязнь зубных врачей и не допустить ее появления, а также как понять, какой детский стоматолог в Алматы или других городах понравится юному пациенту.

Фото: Michal Jarmoluk, Pixnio

Как возникает боязнь стоматологов

Страх перед дантистами может возникнуть в любом возрасте (включая взрослых), однако часто он появляется еще в детстве. Статья «Дентофобия детей школьного возраста: исследование причин и способов профилактики» журнала «Евразийский союз ученых» говорит, что 45% школьников испытывают тревогу разной степени перед визитом к стоматологу.

Среди наиболее частых причин такого страха:

– предыдущий негативный опыт (не только стоматологический). Неудачное лечение, грубый врач, неэффективная анестезия, чувство беспомощности и полной потери контроля, неприятные процедуры любой направленности способны привести к сильной нервозности перед визитами в поликлинику, включая кабинет дантиста;

– страхи, переданные родителями. Если мама, папа, бабушка и другие близкие (и авторитетные для ребенка) взрослые сами боятся стоматологов, он может перенять эту тревогу, при этом даже не понимая, чего конкретно опасается;

– запугивание со стороны других детей, а иногда — и взрослых. Они могут делиться подробностями неудачного лечения или рассказывать страшилки, чтобы впечатлить ребенка или посмеяться над его реакцией. Некоторые родители пугают детей визитами к стоматологу или неприятными процедурами в качестве наказания за непослушание или проступки. Такая тактика неверна и может привести к психологическим проблемам в будущем — лечение должно ассоциироваться со здоровьем, а не с наказаниями.

Чего не стоит делать

Приходить в клинику сразу для лечения

Первые разы маленьких пациентов (от 3 лет) лучше приводить не на лечение, а на осмотр и консультацию. Это позволит им познакомиться с врачом, освоиться в кресле, понять, что в ходе лечения нужно некоторое время сидеть спокойно и с открытым ртом. Доктор осмотрит ребенка, установит контакт, расскажет, как правильно ухаживать за зубками. При следующем визите врач может попробовать провести чистку — если в этом есть необходимость и чтобы проверить, как ребенок поведет себя во время процедуры. Если есть время (если малыш не пришел с острой болью или начинающимся пульпитом), лечение стараются выстроить от простого к более сложному, чтобы дети могли адаптироваться. Важно, чтобы первые визиты были не страшными и оставили положительное впечатление.

Нарушать режим дня

По возможности не стоит приводить маленького ребенка в поликлинику тогда, когда у него по режиму дня должен быть сон, после долгой прогулки или выматывающего мероприятия. Уставший и/или сонный ребенок может капризничать, доктору будет сложнее установить контакт. А у самого юного пациента останется негативное впечатление от клиники.

Не водить на осмотры

Привычку регулярно ходить на профилактические осмотры лучше закладывать в детстве. Это повышает шансы, что проблемы с зубами будут найдены на ранних стадиях и их будет проще вылечить. Неприятных процедур будет меньше (например, кариес на начальном этапе вылечивается без бормашины), а следовательно, может уменьшиться страх. Также профилактические визиты покажут малышу, что не все посещения стоматолога связаны с чем-то некомфортным.

Удерживать ребенка силой

Несмотря на то что детская стоматология шагнула далеко вперед, некоторые родители до сих пор считают неплохим вариантом удерживание боящегося ребенка в кресле силой (особенно вдвоем/втроем), пока врач занимается лечением. Часто такие методы оборачиваются травмой на всю жизнь — в основном из-за самого факта удержания, обреченности, беспомощности, применения физической силы. Хотя способ позволяет провести терапию здесь и сейчас, значительно повышаются шансы, что в дальнейшем ребенок начнет скрывать от родителей стоматологические и иные медицинские проблемы. Во взрослом возрасте такие пациенты часто максимально оттягивают лечение даже при сильной боли, а мысль о стоматологическом кабинете вызывает у них панику.

Фото: PxHere

Советы родителям

Тщательно выбирайте клинику и врача

Детские стоматологи, как правило, знают психологию работы с юными пациентами. Некоторые доктора особенно виртуозно отвлекают малышей и детей постарше: превращают лечение в игру, делают его частью сказки или фокуса. Найти профессиональных стоматологов, которые вызовут у ребенка позитивные эмоции, помогут порталы с отзывами, например, 32top. Отклики других пациентов расскажут о качестве лечения и о том, как доктор работает с детьми. Также важно выбрать клинику, дружественную к молодой аудитории. Здесь ребятам могут предложить цветные пломбы и красивые очки, дадут подержать безопасные инструменты, покажут мультфильмы во время лечения. Не игнорируйте такие мелочи — они формируют отношение к врачу и процессу лечения. Посмотрите фото клиники — хорошо, если есть детский уголок для ожидания, а обстановка выглядит располагающей.

Не отказывайтесь от седации

Если у ребенка уже сформировался устойчивый панический страх, подумайте о том, чтобы использовать седацию. Она бывает поверхностной (самый распространенный вариант — закись азота) или глубокой (Пропофол, Севоран).

При поверхностной человек расслабляется, но находится в сознании или полуспит, реагирует на просьбы врача — открыть рот, повернуть голову. В дополнение к такой седации требуется местная анестезия.

При глубокой пациент спит, не слышит и не видит, что происходит вокруг. Дополнительное обезболивание не требуется. Позволяет вылечить больше зубов за один визит.

Современные препараты безопасны, хорошо переносятся, они не наркотические, их действие проходит практически сразу после прекращения подачи в ингаляционную маску или капельницу. При глубокой седации за состоянием маленького пациента следят специальные аппараты и анестезиолог.

Не обманывайте ребенка

Если вы идете на лечение или удаление, не нужно говорить, что доктор ничего не будет делать и просто посмотрит зубки. Доверие ребенка потерять довольно просто, и в следующий раз он начнет бояться, даже если вы пойдете на профилактический осмотр.

Фото: woodypino, Pixnio

Выбирайте слова

Не используйте слова, связанные с болью и страхом, а также их антонимы (отрицание неприятного часто воспринимается как обещание, что это неприятное произойдет). Старайтесь избегать названия страшных процедур и инструментов. Не говорите «больно»/«небольно», «страшно»/«нестрашно», «укол», «вырвать», «вырезать», «щипцы», «бормашина».

Планируйте день

Обсуждая с ребенком предстоящий визит, старайтесь сделать акцент на приятных вещах, которые будут до или после посещения. Какую игрушку вы возьмете с собой, в какое интересное место вы поведете ребенка после лечения, что вкусного приготовите? Все обещания потом нужно выполнить, иначе в следующий раз ребенок может вам не поверить. Уточните, с кем из взрослых он хотел бы пойти в клинику — по возможности лучше, чтобы его сопровождал именно этот человек.

Вручите подарок

В некоторых детских стоматологиях врачи дарят подарки пациентам-героям. Иногда это входит в стоимость услуг, в других случаях вы сами можете купить подарок и передать его через врача — от зубной феи, за смелость и хорошее поведение. Заранее договоритесь с доктором или его ассистентом о такой возможности.

Резюме

Боязнь стоматологов часто встречается среди детей и взрослых, но это не значит, что ее нужно воспринимать как само собой разумеющееся. Такой страх можно предотвратить, а если он уже возник — бороться с ним. Не обесценивайте детские чувства, не смейтесь, не игнорируйте их. Лучше вместе преодолевайте тревогу и иные негативные эмоции. Постарайтесь найти подход к ребенку, понять, что его отвлекает или успокаивает: новая/любимая игрушка, ожидание вкусностей или мультфильм на планшете. Если маленький пациент не будет бояться стоматологического лечения, а регулярные профилактические визиты станут для него привычными, это обязательно положительно скажется на здоровье зубов и полости рта.

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