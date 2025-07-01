С 1 июля маршрут №120 больше не курсирует по Костанаю и Рудному. Об этом ранее предупреждали в акимате Костаная.

Теперь, автобус ходит только между костанайским и рудненским автовокзалами.

По мнению специалистов отдела ЖКХ Костаная, пассажиропоток у перевозчика после 1 июля не изменится, поскольку, например, через Индрайв проезд стоит в пределах 1500 — 2000 тенге, следовательно, передвижение на автобусе останется выгодным вариантом.

Однако, пассажиры прислали видео, где видно, что салон автобуса практически пуст.

«Мы боимся, что маршрут 120 на Рудный закроют. После изменений акимата посмотрите как теперь! Народу нет! Насколько перевозчику будет выгодно сохранять маршрут, если будет такое количество людей?!»,- пишет обеспокоенный пассажир.

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