С 1 июля маршрут №120 больше не будет курсировать по Костанаю и Рудному. Об этом сообщили в акимате Костаная.
Теперь, автобус будет ходить только между костанайским и рудненским автовокзалами.
Однако, увеличится частота его рейсов. Если раньше, пассажиры ожидали 120-ый автобус в течение 50 минут, то сейчас это будет не больше получаса.
«Данный маршрут был признан социально-значимым, однако, в связи с нехваткой бюджета, маршрут не субсидируется. Изменения связаны с тем, чтобы не допустить закрытие маршрута №120, а также повысить его рентабельность, точнее его сохранить и понизить расходы перевозчика», — сообщила статистик отдела ЖКХ акимата Костаная Аида Рамазанова.
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