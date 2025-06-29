В Костанайском отделе ЖКХ объяснили сокращение маршрута №120. По их словам, меры по сокращению маршрута необходимы для того, чтобы вообще сохранить этот маршрут.

Перевозчик же говорит, что экономических рисков для закрытия маршрута нет.

«Здесь рисков экономического закрытия маршрута нет. Никаких рисков нет. Мы нарабатываем, еще, у нас есть производственная возможность добавить еще один автобус на этот маршрут, чтобы люди ездили с меньшим интервалом. Мы можем и пятый добавить, чтобы сократить интервал, чтобы больше еще пассажиропоток был. Чем больше пассажиропоток, тем больше доход будет», — объяснил заместитель руководителя ИП «Брунер» Александр Волкун.

Заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ провел отдельный брифинг по ситуации, сложившейся со 120 автобусом. В ходе беседы Нурдаулет Бейсенов пояснил, что акимат имеет право изменять схемы маршрутных автобусов в одностороннем порядке.

«У нас есть депутаты областного маслихата, которые рассматривают затраты, которые мы подаем бюджетные заявки, они рассматривают те суммы, которые мы подаем. Акиматом города Костанай, в лице отдела ЖКХ была подана бюджетная заявка на объем субсидирования на 2025 год. Данные средства не были выделены из областного бюджета», — сказал заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов.

По мнению специалиста, пассажиропоток у перевозчика после 1 июля не изменится, поскольку, например, через Индрайв проезд стоит в пределах 1500 — 2000 тенге, следовательно, передвижение на автобусе останется выгодным вариантом. Завсектором также рассказал, что бюджетная заявка подавалась не единожды, но результат всегда был одним и тем же. Кстати, в этом году в палате предпринимателей рассматривался тот факт, что маршрут не субсидируется. По закону, в таком случае, один из выходов — увеличение тарифа.

«Сотрудники отдела ЖКХ, выполняем все свои функции, согласно действующего законодательства. Мы не можем перепрыгнуть определенные инстанции и выделить сами деньги на определенный маршрут. Мы не можем сами поднять тариф не согласовав с определенной организацией. В данном случае было два препятствия: не были выделены средства на субсидирование и мы не смогли поднять тариф по данному маршруту. В данном случае было решение в целях сохранения маршрута, чтобы маршрут совсем не закрылся, приятно решению по сокращению протяженности маршрута, чтобы оптимизировать затраты перевозчика», — сказал заведующий сектором.

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