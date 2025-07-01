В Министерстве внутренних дел Казахстана 1 июля 2025 года рассказали, что на пограничных пунктах «Жайсан» в Актюбинской области, «Жана жол» в Северо-Казахстанской и «Бокей хан» в Атырауской областях несколько десятков большегрузов и рейсовых автобусов ожидают своей очереди на въезд в РФ, сообщает www.zakon.kz

На местах полиция обеспечивает общественный порядок, регулирует транспортные потоки и оказывает помощь водителям.

«На местах работают патрульные экипажи и участковые инспекторы. Они консультируют водителей, контролируют ситуацию и принимают меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В остальных регионах обстановка стабильная, пропускные пункты работают в штатном режиме», – сказано в сообщении.

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