Что делать, если вы оплатили налог на транспорт, но квитанция пришла повторно

Что делать гражданам, которые оплатили налог на транспорт за 2021 год, однако квитанции приходят повторно, объяснили в департаменте государственных доходов МФ РК по Мангистауской области.

«Если вы получили повторную квитанцию, не нужно переживать. Скорее всего, это общее предупреждение о необходимости заплатить налог. Если физическое лицо уже оплатило по обязательствам 2021 года, то больше платить не нужно», – объяснили в департаменте.

В департаменте уточнили, что налог на транспорт для физических лиц исчисляется самостоятельно. Гражданам нужно сравнивать суммы в квитанциях, чтобы в последующем не копились пени, передает informburo.kz

«1 апреля начисления спишутся, и на счетах будет ноль. Или же будет остаток в несколько тенге, если человек немного переплатил. Но это в любом случае будет положительное сальдо. Сейчас физическим лицам нужно просто свериться, столько ли они оплатили. Если сумма окажется меньше, то нужно будет доплатить», – добавили в департаменте госдоходов.

Налог за транспортные средства физических лиц за 2021 год необходимо оплатить до 1 апреля 2022 года. Узнать сумму и оплатить налог можно через сервис «Предстоящие платежи» мобильного приложения e-Salyq Azamat. Необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН в базе мобильных граждан.

Граждане могут узнать предстоящую сумму налога до наступления срока оплаты. Данные можно получить также в мобильных приложениях Kaspi.kz и Homebank.

Налог на транспорт начисляют на основании сведений Комитета административной полиции. Для легковых автомобилей ставка зависит от объёма двигателя, для грузовых – от грузоподъёмности, для автобуса – от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя.

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