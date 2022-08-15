Что делать казахстанцам, если их долг отдали коллекторам

Что делать, если долг заемщика передали коллекторам? О правилах общения рассказала глава отраслевой палаты Назгуль Естеусизова, передает LS.

По ее словам, должники имеют право обратиться к тому кредитору, у которого получали заем, и узнать, куда и когда передали дело и сумму задолженности.

«Если заемщик с чем-то не согласен, то он имеет право это оспорить. Далее необходимо обратиться с письменным обращением в коллекторское агентство. Важно также подробно описать, почему произошла просроченная задолженность и что в настоящее время нет возможности оплатить долг сразу», – посоветовала глава Национальной палаты коллекторов.

Она подчеркнула, что не стоит должнику скрываться, поскольку у него есть право погашать долг частями.

При этом Естеусизова рассказала, как общаться с представителями коллекторского агентства. Например, фиксировать встречи на аудио и видео. Также заемщики имеют право ответить коллекторскому агентству в течение двух недель о том, согласны ли с предложениями о погашении кредита или не имеют возможности оплатить долг.

Собеседница напомнила, что установлен регламент обязанностей для коллекторов. В частности, они имеют право совершать три телефонных звонка в течение одного дня (с 8:00 до 21:00). А встречи с должником могут проходить три раза в неделю в заранее оговоренное время.

«Остановлюсь отдельно на лицах, с которыми коллекторы связываются в случае отсутствия обратной связи со стороны должника. Необходимо понимать, были ли прописаны эти условия в начале получения договора банковского займа. Коллектор может звонить третьим лицам, если изначально заемщик давал на это согласие. Но только для уточнения местонахождения и контактных данных должника, если не могут дозвониться до него», – подчеркнула она.

Естеусизова также перечислила наиболее частые нарушения коллекторов. В частности, они не представляются полностью, а это требование закреплено в законодательстве (ФИО, наименование агентства, регистрационный номер, местонахождение, сумма задолженности, имя кредитора).

При этом эксперт отметила, что все организации проходят регистрацию в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. И заемщик может перепроверить наличие коллекторского агентства в реестре действующих организаций. Таким компаниям присваиваются регистрационные номера, наименования, адрес, номера телефонов и ссылки на сайты. На сегодняшний день в Казахстане действует 180 коллекторских агентств.

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