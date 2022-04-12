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Что делать казахстанцам, если нет денег на оплату кредита

Фото из открытых источников

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Внесение ежемесячных платежей в уплату кредита является обязанностью заемщика. Но иногда его финансовое положение может ухудшиться. О том, что делать в подобной ситуации и как добиться рассрочки платежей.

Обычно при возникновении финансовых проблем заемщики просто допускают просрочку и стараются погасить ежемесячные платежи уже при улучшении ситуации. При этом они предпочитают не обращаться к кредитору (банку второго уровня или микрофинансовым и микрокредитным организациям), так как заранее ожидают получить отказ в просьбе об отсрочке платежей. Однако, как сообщает сайт FinGramota.kz, заемщику необходимо правильно поступить в подобной ситуации, чтобы не оказаться в долговой яме, передает nur.kz

А при нарушении своих прав можно подать соответствующую жалобу.

Когда нужно сообщать о просрочке

Если заемщик заранее знает, что не сможет оплатить следующий ежемесячный взнос по займу, то ему необходимо обратиться в банк или МФО с соответствующим заявлением до даты платежа.

Но если допущен пропуск платежа, то образуется просрочка. Тогда у казахстанцев есть 30 календарных дней с момента просрочки на то, чтобы подать заявление о реструктуризации долга.

При еще большей просрочке кредитор может подать в суд и даже отнять жилье в случае ипотечного кредитования. Также могут наступить и другие последствия от неуплаты долга.

Казахстанцы могут предложить свои условия оплаты

В заявлении казахстанцам нужно обязательно указать:

  • причину неисполнения своих обязательств – важно прикрепить подтверждающие документы об ухудшении финансового положения (приказ или заявление об увольнении, больничный лист и так далее);
  • свои варианты по оплате долга – важно знать, что казахстанцы могут предложить кредитору уменьшить ставку вознаграждения, оформить отсрочку платежа, изменить срок действия договора, метода погашения и так далее.

Также заемщик вправе просить списания просроченного основного долга, включая проценты, отмены неустойки (штрафы, пени), а также создания нового графика платежей с учетом своего финансового положения.

А в случае залогового кредита – самостоятельно реализовать залоговое имущество и погасить долг.

Кредитор должен в течение 15 календарных дней рассмотреть заявление и дать ответ: согласие, свое предложение по решению ситуации или мотивированный отказ.

Если банк или МФО в ответ на обращение заемщика дали необоснованный отказ или не предложили объективных условий для решения возникшей ситуации, то казахстанцы могут подать жалобу.

Для этого им необходимо обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг. Им могут помочь с консультацией и решением возникшей проблемы.

Поэтому при ухудшении своего финансового положения важно обращаться к кредитору и пытаться найти решение, чтобы долг не привел к потере имущества, аресту счетов и другим последствиям.

Напомним, что в Казахстане планируется ввести институт банкротства физических лиц. При этом не все долги могут быть списаны казахстанцам. 

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