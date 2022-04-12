Что делать казахстанцам, если нет денег на оплату кредита

Фото из открытых источников
Внесение ежемесячных платежей в уплату кредита является обязанностью заемщика. Но иногда его финансовое положение может ухудшиться. О том, что делать в подобной ситуации и как добиться рассрочки платежей.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Обычно при возникновении финансовых проблем заемщики просто допускают просрочку и стараются погасить ежемесячные платежи уже при улучшении ситуации. При этом они предпочитают не обращаться к кредитору (банку второго уровня или микрофинансовым и микрокредитным организациям), так как заранее ожидают получить отказ в просьбе об отсрочке платежей. Однако, как сообщает сайт FinGramota.kz, заемщику необходимо правильно поступить в подобной ситуации, чтобы не оказаться в долговой яме, передает nur.kz
А при нарушении своих прав можно подать соответствующую жалобу.
Когда нужно сообщать о просрочке
Если заемщик заранее знает, что не сможет оплатить следующий ежемесячный взнос по займу, то ему необходимо обратиться в банк или МФО с соответствующим заявлением до даты платежа.
Но если допущен пропуск платежа, то образуется просрочка. Тогда у казахстанцев есть 30 календарных дней с момента просрочки на то, чтобы подать заявление о реструктуризации долга.
При еще большей просрочке кредитор может подать в суд и даже отнять жилье в случае ипотечного кредитования. Также могут наступить и другие последствия от неуплаты долга.
Казахстанцы могут предложить свои условия оплаты
В заявлении казахстанцам нужно обязательно указать:
- причину неисполнения своих обязательств – важно прикрепить подтверждающие документы об ухудшении финансового положения (приказ или заявление об увольнении, больничный лист и так далее);
- свои варианты по оплате долга – важно знать, что казахстанцы могут предложить кредитору уменьшить ставку вознаграждения, оформить отсрочку платежа, изменить срок действия договора, метода погашения и так далее.
Также заемщик вправе просить списания просроченного основного долга, включая проценты, отмены неустойки (штрафы, пени), а также создания нового графика платежей с учетом своего финансового положения.
А в случае залогового кредита – самостоятельно реализовать залоговое имущество и погасить долг.
Кредитор должен в течение 15 календарных дней рассмотреть заявление и дать ответ: согласие, свое предложение по решению ситуации или мотивированный отказ.
Если банк или МФО в ответ на обращение заемщика дали необоснованный отказ или не предложили объективных условий для решения возникшей ситуации, то казахстанцы могут подать жалобу.
Для этого им необходимо обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг. Им могут помочь с консультацией и решением возникшей проблемы.
Поэтому при ухудшении своего финансового положения важно обращаться к кредитору и пытаться найти решение, чтобы долг не привел к потере имущества, аресту счетов и другим последствиям.
Напомним, что в Казахстане планируется ввести институт банкротства физических лиц. При этом не все долги могут быть списаны казахстанцам.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: