Что делать с порванными и обрезанными купюрами тенге

Нередки случаи, когда нам попадаются в руки купюры с оторванными краями, помятая или сильно загрязненная. Можно ли ими расплатиться в магазине, рассказали в Нацбанке,передает zakon.kz.

В регуляторе отметили, что подлинные банкноты, не утратившие свою силу и сохранившие не менее 70% от установленных Национальным банком размеров банкнот, являются законным платежным средством. А вот если часть купюры отрезана и от нее осталось меньше 70% от установленной длины и ширины, то она считается сомнительной. К данной категории также относятся денежные знаки с повреждениями и искажениями, которые затрудняют определение их подлинности.

Если банкнота сохранила более 50% от установленных Национальным Банком размеров банкнот, то такая купюра принимается на экспертизу филиалами НБК для определения подлинности и платежности. Банкноты, признанные экспертизой подлинными, подлежат обмену на годные к обращению. Дополнительная плата за процедуру обмена не взимается — рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Асхат Абишев.

Всего за 11 месяцев текущего года Нацбанком на экспертизу принято 1727 сомнительных банкнот и монет, из них 972 банкноты и монеты обменяны на годные, годом ранее на экспертизу принята 3 971 сомнительная банкнота и монета, а 3 188 банкнот и монет обменяны на годные. Это вдвое меньше, чем в текущем году.

Все филиалы Национального Банка принимают по нарицательной стоимости платежные банкноты и монеты национальной валюты, находящиеся в обращении на территории РК и являющиеся законным платежным средством, — заключил Асхат Абишев.

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