Что делать учителям, которые не хотят выходить на субботники по требованию акимата

Вице-министр образования Шолпан Каринова рассказала, куда можно обратиться педагогам, которых заставляют выходить на субботники, передает informburo.kz

«Любой педагог может обратиться на все телефоны департаментов по обеспечению качества в сфере образования и науке, которые имеются в открытом доступе. Информация есть на всех официальных аккаунтах всех управлений образования», – сказала она. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Она отметила, что по фактам привлечения педагогов к несвойственной им работе было возбуждено более 200 административных дел, по ним приняты решения. В Семее были возбуждены административные дела в отношении двух директоров школ, руководителя отдела образования и заместителя акима.

Она напомнила, что ранее министр образования и науки четко высказал позицию МОН по данному вопросу.

«Мы против того, чтобы учителей привлекали к выполнению несвойственных функций. Жестко будут наказываться, будут приниматься меры в рамках закона ко всем, кто будет привлекать учителей к этим несвойственным работам. Первая функция педагога — это давать детям знания по всем предметам. Обучение, воспитание — это основная функция педагога. На другие мероприятия педагогов отвлекать никто не должен», — заявила вице-министр.

17 октября министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что учителей в Семее по поручению замакима отвлекли от учебного процесса и отправили подметать улицы. Он заявил, что замакима города и руководитель отдела образования будут привлечены к ответственности за нарушение нормы закона о статусе педагога.

В акимате же заявили, что указаний о том, что необходимо прекратить учебный процесс, не давали – занятия продолжались в онлайн-режиме. Кроме того, заместитель акима Семея Димитрий Гариков заявил, что никакой проблемы в этой ситуации он не видит.

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