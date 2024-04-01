Что должен уметь ребёнок при поступлении в первый класс, сообщили в Минпросвещения РК

Как сообщила руководитель управления Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Алия Чокушева, требований к ребёнку, идущему в первый класс нет.

«Но рекомендуется, чтобы ребенок знал своё имя и фамилию, сколько ему лет, фамилия и имя родителей, адрес места жительства, проговаривал все звуки, отвечать на поставленные вопросы, умел пересказывать содержание прослушанного рассказа, сказки, умел считать до 20, называл геометрические фигуры, умел ориентироваться в направлениях, различал цвета. Если ребенок не владеет вышеперечисленными знаниями, умениями, навыками, здесь не следует расстраиваться, педагоги помогут детям адаптироваться к школьной жизни. В первый класс может ребенок пойти без подготовительного класса с 6 лет. Если 5-летнему ребенку в конце декабря текущего года исполняется 6 лет, школа может принять в 1 класс. С этого года в лицеи и в гимназии при поступлении тесты не сдаются», — проинформировала руководитель управления.

Напомним, родители столкнулись с проблемой при подаче заявки на поступление в школу.

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