«Мы не всегда видим тех, кому мешаем»: МВД обратилось к казахстанцам

Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан соблюдать тишину и отказаться от опасных манёвров на дорогах. Ведомство опубликовало 23 октября видеоролик о том, как привычные для одних развлечения мешают жизни других, сообщает polisia.kz
По сюжету заболевшая мать просит сына закрыть окно: с улицы доносятся громкая музыка, шум автомобилей и визг шин. В этот момент молодой человек вспоминает собственные ночные поездки и дрифт во дворах.
В МВД отметили, что люди не всегда задумываются о тех, кому мешают. За соседним окном может спать ребёнок, отдыхать пожилой человек или восстанавливаться после болезни кто-то из близких.
Громкая музыка, крики и другой ночной шум нарушают покой окружающих. В ведомстве напомнили, что за нарушение тишины предусмотрена административная ответственность.
Отдельно в МВД обратили внимание на опасность дрифта. Резкие манёвры создают угрозу водителю, пассажирам, пешеходам и другим участникам движения.
«Уважение начинается с простых вещей: не мешать другим отдыхать, соблюдать правила и помнить, что рядом с нами — люди», — подчеркнули в министерстве.
Казахстанцев призвали соблюдать тишину, правила дорожного движения и беречь окружающих.
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